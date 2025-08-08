MSI - NVIDIA GeForce RTX 5080 i RTX 5070 Ti z serii EXPERT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI ogłasza premierę nowych kart graficznych GeForce RTX 5080 16G EXPERT oraz RTX 5070 Ti 16G EXPERT. To istotne rozszerzenie uznanej serii EXPERT, zaprojektowanej z myślą o twórcach, profesjonalistach oraz zaawansowanych użytkownikach. Seria EXPERT stanowi nowy punkt odniesienia dla najwyższej klasy rozwiązań graficznych zachowując przy tym niezawodność klasy premium. Najnowsze modele bazują na architekturze NVIDIA Blackwell, oferując wyjątkowe przyspieszenie w wymagających zadaniach kreatywnych, grach, AI oraz obliczeniach technicznych. Obsługa DLSS 4, oraz zaawansowanego ray tracingu pozwala na błyskawiczne renderowanie, wykonywanie wielu zadań równocześnie i pełną stabilność działania.







Nowoczesna forma, precyzyjne wykonanie

Seria EXPERT wyróżnia się elegancką obudową z odlewanego aluminium w kolorystyce złoto-czarnej, z geometrycznym wzorem i srebrnymi akcentami. Stylowa osłona złączy i przemyślana forma, czynią z niej rozwiązanie doskonale wpisujące się w nowoczesne środowiska pracy. Każdy element odzwierciedla dbałość MSI o detale i estetykę.



Zaawansowane chłodzenie FLOW FROZR 2

Seria EXPERT korzysta z autorskiego systemu chłodzenia FLOW FROZR 2, zaprojektowanego z myślą o niezawodnej pracy nawet pod największym obciążeniem. Konfiguracja push-pull, wentylator STORMFORCE, zaawansowana komora parowa (ADVANCED VAPOR CHAMBER) oraz masywna, aluminiowa obudowa zapewniają wydajne odprowadzanie ciepła i stabilność termiczną - niezbędną w pracy kreatywnej i zadaniach czysto technicznych.



Dedykowane profesjonalistom i twórcom

Od charakterystycznej, dwukolorowej stylistyki, po najwyższej klasy inżynierię - seria EXPERT została stworzona z myślą o tych, którzy oczekują od karty graficznej maksymalnych możliwości. To doskonały wybór dla studiów kreatywnych, profesjonalnych stacji roboczych oraz wymagających środowisk gamingowych.



Model GeForce RTX 5080 16G EXPERT (OC)

Flagowy model MSI z architekturą NVIDIA Blackwell, 16 GB ultraszybkiej pamięci i najnowszymi rozwiązaniami AI. Reprezentuje szczyt możliwości współczesnej grafiki – idealny do profesjonalnych zastosowań i pracy twórczej.



Model GeForce RTX 5070 Ti 16G EXPERT (OC)

Model oparty na tej samej architekturze, z 16 GB pamięci i zaawansowanym chłodzeniem. Świetnie sprawdzi się w pracy kreatywnej, oferując solidną wydajność i wyjątkowy styl. Będzie optymalnym wyborem dla większości stacji roboczych.























