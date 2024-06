2 gry z 4 przy zakupie kart AMD Radeon RX 7800 XT i 7700 XT

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma AMD uruchomiła dziś promocję, w ramach której przy zakupie kart graficznych AMD Radeon RX 7800 XT lub 7700 XT można otrzymać gratis dwie gry z czterech do wyboru:

- Avatar: Frontiers of Pandora

- Starfield

- Lies of P

- Company of Heroes 3

W Polsce promocja będzie sukcesywnie uruchamiana w następujących sklepach:



- Alsen

- Euro RTV AGD

- Komputronik

- Media Expert

- Morele.net

- Sferis

- X-KOM

- Zadowolenie



W celu otrzymania gier trzeba dokonać zakupu objętej promocją karty graficznej w jednym z ww. sklepów do 20 lipca 2024 roku. Termin na realizację kodu upływa 17 sierpnia 2024. Regulamin promocji można znaleźć na stronie amdrewards.com, a dalsze informacje o promocji na stronie amd.com.

źródło: AMD