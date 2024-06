Philips prezentuje nowy monitor QD OLED - Evnia 34M2C6500

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował nowy monitor dla graczy Evnia 34M2C6500, o przekątnej 34 cale i rozdzielczości 3440 x 1440 px. Matryca o proporcjach 21:9 wykonana została w technologii QD OLED i cechuje się krótkim czasem reakcji matrycy, wynoszącym 0,03 ms GtG. Ponadto odświeżanie ekranu w tym modelu wynosi 175 Hz.

Philips Evnia 34M2C6500 może wyświetlić 1,07 mld kolorów. Cechuje go również dobre pokrycie palety barw DCI-P3 (99,3%), sRGB (148,8%) oraz Adobe RGB (97,8%). Monitor wspiera również technologię Ultra Wide-Color. W praktyce oznacza to, że wyświetlane kolory są żywe i zbliżone do rzeczywistych, co może podnieść poziom immersji podczas rozgrywki.



Monitor jest zgodny z certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400. Urządzenie pozwala na wybór najbardziej odpowiedniej formy HDR, w zależności od potrzeb, w predefiniowanych trybach dedykowanych dla gier, filmów czy przeglądania zdjęć. Szczególnie docenią to gracze, którzy z komputera korzystają również do innych aktywności.



Proporcje 21:9 zapewniają większą przestrzeń roboczą niż oferują standardowe monitory (16:9), a rozdzielczość 3840 x 1440 px (WQHD), przekłada się na wysoką szczegółowość wyświetlanego obrazu. Ponadto odświeżanie ekranu na poziomie nawet 175 Hz, wspierane przez technologię FlickerFree, gwarantuje płynność wyświetlanego obrazu, również podczas najbardziej dynamicznych scen.

Dodatkowym atutem sprzętu jest zgodność z certyfikatem VESA ClearMR 9000. Ponadto dzięki funkcji ShadowBoost, ciemne obszary na ekranie mogą w łatwy sposób zostać rozjaśnione, bez prześwietlania jasnych scen.

Do użytku graczy oddano także tryb gry SmartImage, pozwalający na dostosowanie pracy monitora do specyfiki poszczególnych typów gier. Ponadto użytkownicy mogą utworzyć własne, spersonalizowane profile Gamer 1 oraz Gamer 2.



Monitor Philips Evnia 34M2C6500 będzie dostępny w sprzedaży od połowy czerwca, w cenie 3 468 złotych.







źródło: Philips