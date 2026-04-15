30 lat Samsung w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W tym roku Samsung świętuje 30 lat obecności w Polsce. Z tej okazji powrócimy do momentów, które kształtowały rozwój firmy na lokalnym rynku. Pierwszym z nich był rok 1996, kiedy Samsung rozpoczął swoją oficjalną działalność operacyjną w kraju, otwierając biuro Samsung Electronics Polska i budując fundamenty pod rozwój marki w regionie. W cyklu „Samsung. 30 lat w Polsce” przyjrzymy się najważniejszym momentom z historii działalności firmy w Polsce. To okazja, aby wrócić do kluczowych etapów jej rozwoju i pokazać, jak na przestrzeni lat zmieniały się technologie Samsung oraz sposób, w jaki korzystają z nich Polacy.







Rok 1996 to szczególny moment dla polskiego rynku technologicznego. Kraj znajdował się wówczas u progu cyfrowej transformacji – w tym samym roku uruchomiono pierwsze cyfrowe sieci komórkowe, które zapoczątkowały rozwój mobilnej komunikacji. Choć w tamtym czasie rynek telefonów komórkowych był zdominowany przez innych producentów, Samsung stopniowo przygotowywał się do wejścia z własną ofertą urządzeń mobilnych. W drugiej połowie lat 90. marka była w Polsce kojarzona przede wszystkim z elektroniką użytkową i sprzętem AGD – m.in. telewizorami, magnetowidami, lodówkami czy pralkami. Jednocześnie firma rozwijała zaplecze dystrybucyjne i serwisowe, budując relacje z lokalnymi partnerami handlowymi oraz stopniowo zwiększając swoją obecność na rynku.



Rok 1996 był również ważny z perspektywy rozwoju Internetu w Polsce. Dynamiczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i technologii cyfrowych tworzył nowe możliwości dla producentów elektroniki – w tym dla Samsung, który już wtedy rozwijał rozwiązania wspierające komunikację i łączność. W kolejnych latach działalność Samsung w Polsce znacząco się rozwinęła obejmując sprzedaż i marketing produktów, inwestycje technologiczne oraz projekty badawczo-rozwojowe. Dziś, trzy dekady później, firma pozostaje jednym z kluczowych graczy na polskim rynku nowych technologii.



W ciągu trzech dekad Polacy, korzystając z urządzeń Samsung, zmieniali swoje codzienne nawyki – od sposobu oglądania najważniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych, przez rozwój mobilnej komunikacji, po dokumentowanie ważnych chwil za pomocą aparatów w smartfonach. Technologie mobilne, telewizory czy urządzenia gospodarstwa domowego stopniowo stawały się integralną częścią codzienności – pracy, nauki, rozrywki i życia rodzinnego. Samsung Electronics Polska towarzyszy Polakom w ich codziennym życiu – wspiera instytucje, prowadzi programy edukacyjne i wspólnie ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Polska tworzy rozwiązania, które wpływają na rozwój technologii na całym świecie.



W kolejnych odsłonach, pokażemy jak rok po roku zmieniał się Samsung w Polsce i jak duży miał wpływ na codzienne życie Polaków.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG