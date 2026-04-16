Samsung prezentuje telewizory nowej generacji z AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Z okazji 20-lecia na czele światowego rynku telewizorów, firma Samsung zaprezentowała europejskim mediom i partnerom przełomową technologię wyświetlania Micro RGB oraz najnowszą linię telewizorów, najbardziej inteligentnych i spersonalizowanych w historii marki. Prezentacja odbyła się podczas wydarzenia „Inside Samsung – The First Look Europe" w Eschborn pod Frankfurtem. W czasie pokazu „Inside Samsung – The First Look Europe” we Frankfurcie firma Samsung zaprezentowała najnowszą generację telewizorów z wbudowaną sztuczną inteligencją. Linia ta jest uwieńczeniem dwóch dekad nieprzerwanego przywództwa na światowym rynku telewizorów.







Samsung konsekwentnie redefiniuje domową rozrywkę, wprowadzając pionierskie rozwiązania w dziedzinie obrazu – w tym technologię Micro RGB – oraz zaawansowane funkcje AI, które sprawiają, że telewizory są coraz inteligentniejsze, bardziej osobiste i naturalnie wpisane w codzienne życie.



Przedstawiamy Micro RGB – początek nowej ery w technologii obrazu

Centralnym punktem oferty marki Samsung na rok 2026 jest technologia Micro RGB, czyli przełom inżynieryjny, który na nowo definiuje sposób odwzorowywania kolorów na ekranie. W odróżnieniu do konwencjonalnych matryc z filtrami kolorów i białym podświetleniem matryca Micro RGB generuje barwy bezpośrednio – za pomocą indywidualnie sterowanych diod LED: czerwonych, zielonych i niebieskich, każda mniejsza niż 100 mikrometrów. Rezultatem są niezrównane wrażenia wizualne o wyjątkowej jasności, głębi kontrastu i z wierną reprodukcją kolorów osiągającą blisko 100% pokrycia przestrzeni barw BT.2020.



Matryca Micro RGB, która zadebiutowała w modelu 115-calowym, trafia w 2026 r. do nowego flagowego telewizora o przekątnej 130 cali, ale także do szerszej gamy mniejszych ekranów, o rozmiarach: 55, 65, 75, 85 i 100 cali, dzięki czemu ta technologia nowej generacji pojawi się w znacznie większej liczbie domów. Jakość obrazu podnosi dodatkowo silnik Micro RGB AI Engine, który optymalizuje obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, klatka po klatce. Dzięki precyzyjnej kontroli jasności, kontrastu i szczegółów w cieniach, przekłada się na głęboko wciągający i naturalny obraz – niezależnie od rodzaju treści. Telewizory z matrycą Micro RGB będą dostępne w Europie od maja br.



Inteligentniejsze i bardziej osobiste ekrany, dzięki Vision AI Companion

Telewizory Samsung z oferty na rok 2026 wyposażono w Vision AI Companion, inteligentną warstwę oprogramowania, która sprawia, że interakcja z telewizorem staje się bardziej naturalna i intuicyjna. Dzięki zaawansowanemu rozumieniu języka naturalnego przez AI użytkownicy mogą bezpośrednio poprosić telewizor o wyszukanie informacji (na przykład podczas oglądania meczu), zaproponowanie czegoś (jak przepisu kulinarnego) lub udzielenie innej pomocy (jak wyszukanie lokalnych atrakcji podobnych do miejsc widocznych na ekranie).



Funkcje oparte na AI to m.in.:

- Optymalizacja obrazu z AI (AI Picture Optimization): Procesor AI firmy Samsung analizuje rodzaj wyświetlanej treści, a następnie optymalizuje obraz i dźwięk. Na przykład w relacjach zarówno z meczów piłkarskich, jak i z torów wyścigowych jego celem jest dobranie kolorów najlepiej oddających charakter pokazywanych zdarzeń.

- Kontroler dźwięku Pro z AI (AI Sound Controller Pro): To pierwsze rozwiązanie umożliwiające dostosowywanie każdego składnika sygnału całkowitego dźwięku płynącego z głośników telewizora w czasie rzeczywistym za pomocą prostych poleceń głosowych.

- Tryb piłkarski z AI (AI Soccer Mode): rozpoznaje mecz na ekranie i automatycznie optymalizuje obraz oraz dźwięk, dając widzowi poczucie obecności na stadionie – bez wychodzenia z domu. Co ważne, Asystent wizualny z AI jest dostępny w całej ofercie telewizorów Samsung na rok 2026, w tym w modelach UHD.



Technologia Glare Free w szerszej gamie telewizorów OLED

Samsung rozszerza swoją ofertę telewizorów OLED na 2026 r., wprowadzając technologię matryc bezodblaskowych (Glare Free) do większej liczby modeli, w tym S90H, S95H i S99H. Redukcja odbić bez utraty wierności kolorów zapewnia spójny, realistyczny obraz w każdych warunkach oświetleniowych – zarówno przy ujęciach nocnych, jak i w pełnym świetle dnia. Flagowy model S99H wyróżnia się również udoskonaloną konstrukcją i mocowaniem ściennym niemal na równi z powierzchnią (Zero Gap), co nie tylko poprawia estetykę, ale i ułatwia montaż.



Ekrany zaprojektowane dla każdego stylu życia

Samsung konsekwentnie redefiniuje rolę telewizora w domu, tworząc produkty dopasowane do indywidualnego stylu życia i przestrzeni. Model The Frame Pro bazuje na kultowym telewizorze lifestyle’owym marki Samsung, łącząc bezodblaskową jakość obrazu Neo QLED z inspirowanym sztuką designem i bezprzewodowym One Connect Box, który zapewnia instalację bez zbędnych kabli oraz większą swobodę w aranżacji przestrzeni. Samsung prezentuje również Movingstyle, przenośny, uniwersalny inteligentny telewizor i monitor w jednym, z wbudowanym akumulatorem i obsługą dotykową. Zaprojektowany z myślą o swobodnym przemieszczaniu między pomieszczeniami – od salonów po domowe biura – wpisuje się w elastyczny rytm nowoczesnego życia.



Wciągający dźwięk i eleganckie wzornictwo

Głośniki Wi-Fi Music Studio 5 i 7, dostępne w sprzedaży od maja 2026 roku, zaprojektowane we współpracy z Erwanem Bouroullecem to najnowsze propozycje audio firmy Samsung – dopełniające wizerunek marki jako lidera wizualizacji. Łącząc wyrafinowaną estetykę z brzmieniem HiFi, wprowadzają do domowej przestrzeni nową jakość dźwięku. Z kolei głośnik Sound Tower, stworzony z myślą o większych pomieszczeniach, wypełnia przestrzeń mocnym, dynamicznym dźwiękiem. Funkcja Party Lights pozwala dodatkowo budować nastrój za pomocą światła – na przykład w barwach drużyny, której kibicujemy.



Stworzone z myślą o przyszłości: bezpieczeństwo i długowieczność

W miarę, jak AI staje się centralnym elementem życia domowego, Samsung umacnia swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo urządzeń i ich długoterminową wartość.



Wszystkie telewizory z oferty na 2026 r., wraz z zintegrowanymi z nimi urządzeniami, a także zawartymi w nich danymi osobowymi są chronione przez platformę Samsung Knox Security[4]. Platforma zapewnia jednocześnie siedem lat aktualizacji systemu operacyjnego Tizen, gwarantując ciągły dostęp do najnowszych funkcji, możliwości sztucznej inteligencji i udoskonaleń zabezpieczeń.



Nowa era domowej rozrywki

Technologia Micro RGB, rozbudowany pakiet funkcji Vision AI i konsekwentne skupienie na wzornictwie oraz personalizacji – to filary, na których Samsung buduje nowy rozdział w historii innowacji. Łącząc zaawansowane rozwiązania sprzętowe i programowe z troską o realną wartość dla użytkownika, Samsung nie tylko utrzymuje swoją pozycję wiodącej na świecie marki telewizorów, ale też wyznacza kierunek rozwoju całej branży.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG