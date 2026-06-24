7 generacja AOC AGON PRO - monitor Tandem WOLED 540 Hz

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 2

Marka AGON by AOC prezentuje model AGP277QKDC. Jest to pierwszy przedstawiciel siódmej generacji monitorów AGON PRO. Szczytowa jasność nowego panelu wynosi 1500 nitów, a jego pokrycie palety sRGB przewyższa 150%. Monitor ma 26,5-calową przekątną i wyświetla obraz Quad HD przy odświeżaniu 540 Hz, co czyni go dobrym wyborem do dynamicznych gier.

AGP277QKDC to pierwszy model marki AOC z panelem typu Tandem WOLED oraz pierwszy monitor siódmej generacji linii AGON PRO.



Matryca Tandem WOLED różni się od QD-OLED obecnością dodatkowej białego subpiksela – oznacza go litera „W” od „White”. Z kolei termin Tandem mówi o tym, że elementy emitujące światło składają się z warstw. Zostały one ułożone na czterech poziomach i są one w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym i niebieskim. Niebieski występuje dwukrotnie, jako że diody o tym kolorze nie są w stanie świecić tak mocno jak pozostałe.

Dzięki tym rozwiązaniom matryca wyświetla obraz o wyższej jasności przy mniejszym poborze energii elektrycznej, a co za tym też idzie mniejszej ilości generowanej energii cieplnej. Ma ona też szerszą paletę barw i żywsze kolory. Rzecz jasna idealna czerń oraz nieskończony kontrast dalej należą do zalet sprzętu jak w przypadku każdej matrycy samoemisyjnej.

Jasność AGP277QKDC przy 1,5% wypełnieniu ekranu bielą (APL) wynosi 1500 nitów. Dla 10% APL wynosi ona 600 nitów, a gdy całość ekranu zajmuje kolor biały jest to 335 nitów. Panel odzwierciedla 1,07 mld kolorów i pokrywa 150,9% palety sRGB oraz 99,5% gamutu DCI-P3. Monitor otrzymał też certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500.

Czas reakcji pikseli monitora wynosi 0,03 ms, dzięki czemu obraz nawet w najbardziej dynamicznych rozgrywkach pozostaje ostry. Ponadto wyświetlacz wspiera technologię synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC Compatible.

Stylistyka AGP277QKDC jest ewolucją dotychczasowego projektu AGON PRO. Jego obudowa jest koloru ciemnoszarego, ale tym razem jest symetryczna. Nowością jest uchwyt na kabel, który może pełnić funkcję mouse bungee. Menu OSD zostało przeprojektowane by prezentować się nowocześniej, a jednocześnie być bardziej intuicyjne w obsłudze.



Monitor wyposażono w dwa porty HDMI 2.1 oraz pojedyncze gniazdo DisplayPort 2.1 o przepustowości 80 Gbit/s (UHBR 20). W zestawie znajduje się odpowiedni przewód o długości 1,8 m, co wykracza ponad branżowy standard.

Zestaw złącz uzupełnia USB-C z Power Delivery 65 W, trzy porty USB-A, gniazdo USB-B do komunikacji z komputerem, złącze minijack do podłączenia słuchawek oraz wbudowany przełącznik KVM.

Podstawa monitora umożliwia regulację panelu w pełnym zakresie – obrót, pochylenie, zmianę wysokości oraz tryb portretowy (pivot). Wyświetlacz można też zamontować na opcjonalnym uchwycie VESA w standardzie 100 x 100.

Możliwości w ramach rozgrywek kompetetywnych zwiększa możliwość aktywacji funkcji Dual Frame Mode. Rozdzielczość monitora spada wówczas do HD Ready, ale za to odświeżanie wzrasta do 720 Hz.



AOC GAMING AGP277QKDC wejdzie do sprzedaży w lipcu w sugerowanej cenie detalicznej 3399 PLN.







źródło: AOC