Nowe zasilacze awaryjne Vertiv PowerUPS 100 Standby

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma Vertiv wprowadziła do oferty serię zasilaczy awaryjnych Vertiv PowerUPS 100 Standby. Jest to nowa generacja kompaktowych UPS-ów zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu ciągłości pracy w rozproszonych środowiskach cyfrowych oraz ograniczeniu skutków nieoczekiwanych przerw w dostawie energii. W regionie EMEA dostępne są już modele zasilające napięciem 230 V, wyposażone w akumulatory litowo-jonowe lub VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), oferowane w różnych wariantach mocy do zastosowań przy stanowiskach komputerowych oraz drobnym sprzęcie biurowym.



Zasilacze Vertiv PowerUPS 100 Standby stanowią część kompleksowej oferty firmy Vertiv obejmującej rozwiązania dla infrastruktury IT – od centrów danych, przez środowiska brzegowe (edge), po stanowiska użytkowników końcowych. Zapewniające podtrzymanie zasilania i ochronę przeciwprzepięciową urządzenia w kompaktowej obudowie, przeznaczone są do używania z komputerami osobistymi (w tym AI PC), konsolami do gier, urządzeniami inteligentnymi, osprzętem sieci bezprzewodowych oraz terminalami sprzedażowymi.



– Wraz z rozwojem rozproszonych środowisk IT rośnie znaczenie niezawodnej ochrony zasilania – powiedział Giuseppe Leto, dyrektor ds. biznesu systemów IT na region EMEA w Vertiv. – Wprowadzenie serii Vertiv PowerUPS 100 Standby kończy proces odświeżania naszej oferty jednofazowych UPS-ów dla stanowisk komputerowych. Jest to kolejny krok w dostosowywaniu portfolio do zmieniających się technologii i potrzeb użytkowników.



Zasilacze wyposażono w maksymalnie osiem gniazd łączących funkcje podtrzymania bateryjnego i ochrony przeciwprzepięciowej, co umożliwia jednoczesne zabezpieczenie kilku kluczowych urządzeń. Dodatkowo wbudowane porty USB-A i USB-C pozwalają ładować sprzęt mobilny, a kompaktowa konstrukcja z możliwością montażu na ścianie ułatwia instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Projektując nowe zasilacze dużą uwagę poświęcono możliwości ich długotrwałego użytkowania oraz łatwości eksploatacji. Akumulatory mogą być wymieniane przez użytkownika, co wydłuża okres użytkowania urządzenia i ogranicza koszty serwisowe. UPS współpracuje także z oprogramowaniem Vertiv Power Assist, które umożliwia automatyczne i bezpieczne zamknięcie podłączonych systemów podczas dłuższych awarii zasilania, pomagając chronić dane i sprzęt.



W skład nowej serii wchodzą cztery modele VRLA o mocy od 500 do 900 VA oraz jeden model z akumulatorem litowo-jonowym o mocy 350 VA. Dzięki temu użytkownicy mogą dobrać urządzenie odpowiednie do różnych zastosowań. Modele wyposażone w akumulatory VRLA objęte są trzyletnią gwarancją, natomiast wersja litowo-jonowa – pięcioletnią.

źródło: Vertivy