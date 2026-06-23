2026-06-23 10:40
Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop)
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Nowe zasilacze awaryjne Vertiv PowerUPS 100 Standby

Obrazek Nowe zasilacze awaryjne Vertiv PowerUPS 100 Standby

Firma Vertiv wprowadziła do oferty serię zasilaczy awaryjnych Vertiv PowerUPS 100 Standby. Jest to nowa generacja kompaktowych UPS-ów zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu ciągłości pracy w rozproszonych środowiskach cyfrowych oraz ograniczeniu skutków nieoczekiwanych przerw w dostawie energii. W regionie EMEA dostępne są już modele zasilające napięciem 230 V, wyposażone w akumulatory litowo-jonowe lub VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), oferowane w różnych wariantach mocy do zastosowań przy stanowiskach komputerowych oraz drobnym sprzęcie biurowym.

Zasilacze Vertiv PowerUPS 100 Standby stanowią część kompleksowej oferty firmy Vertiv obejmującej rozwiązania dla infrastruktury IT – od centrów danych, przez środowiska brzegowe (edge), po stanowiska użytkowników końcowych. Zapewniające podtrzymanie zasilania i ochronę przeciwprzepięciową urządzenia w kompaktowej obudowie, przeznaczone są do używania z komputerami osobistymi (w tym AI PC), konsolami do gier, urządzeniami inteligentnymi, osprzętem sieci bezprzewodowych oraz terminalami sprzedażowymi.

– Wraz z rozwojem rozproszonych środowisk IT rośnie znaczenie niezawodnej ochrony zasilania – powiedział Giuseppe Leto, dyrektor ds. biznesu systemów IT na region EMEA w Vertiv. – Wprowadzenie serii Vertiv PowerUPS 100 Standby kończy proces odświeżania naszej oferty jednofazowych UPS-ów dla stanowisk komputerowych. Jest to kolejny krok w dostosowywaniu portfolio do zmieniających się technologii i potrzeb użytkowników.

Zasilacze wyposażono w maksymalnie osiem gniazd łączących funkcje podtrzymania bateryjnego i ochrony przeciwprzepięciowej, co umożliwia jednoczesne zabezpieczenie kilku kluczowych urządzeń. Dodatkowo wbudowane porty USB-A i USB-C pozwalają ładować sprzęt mobilny, a kompaktowa konstrukcja z możliwością montażu na ścianie ułatwia instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Projektując nowe zasilacze dużą uwagę poświęcono możliwości ich długotrwałego użytkowania oraz łatwości eksploatacji. Akumulatory mogą być wymieniane przez użytkownika, co wydłuża okres użytkowania urządzenia i ogranicza koszty serwisowe. UPS współpracuje także z oprogramowaniem Vertiv Power Assist, które umożliwia automatyczne i bezpieczne zamknięcie podłączonych systemów podczas dłuższych awarii zasilania, pomagając chronić dane i sprzęt.

W skład nowej serii wchodzą cztery modele VRLA o mocy od 500 do 900 VA oraz jeden model z akumulatorem litowo-jonowym o mocy 350 VA. Dzięki temu użytkownicy mogą dobrać urządzenie odpowiednie do różnych zastosowań. Modele wyposażone w akumulatory VRLA objęte są trzyletnią gwarancją, natomiast wersja litowo-jonowa – pięcioletnią.

Nowe zasilacze awaryjne Vertiv PowerUPS 100 Standby

źródło: Vertivy
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