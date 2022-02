70mai Dash Cam M500 w sprzedaży od 14 marca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słyszeliście o marce 70MAI? Zapewne większość z Was jeszcze nie, ale z pewnością się to zmieni, głównie za sprawą wejścia tego producenta na Polski rynek. Założona w 2016 roku 70MAI należy do znanego u nas producenta chińskich smartfonów Xiaomi i skupia się na inteligentnej elektronice samochodowej. Już 14 marca zadebiutuje najnowszy rejestrator samochodowy 70mai Dash Cam M500, który wspiera takie nowinki, jak jakość HDR, praca w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) oraz QHD (2560 x 1440), przy szerokim kącie nagrywania 170° i posiada 64 gigabajty wbudowanej pamięci. Przysłona F2.0 zapewnia dobry obraz nawet przy słabym oświetleniu, a wbudowany G-sensor uruchamia automatyczne nagrywanie w przypadku wykrycia nagłych wstrząsów czy kolizji i zapisuje nagranie.







Dostępny jest również Tryb Parkingowy, czyli rejestracja obrazu podczas postoju, ale funkcja ta wymaga zakupienia dodatkowego modułu 70mai Hardwire Kit UP03. Co ważne w trybie tym otrzymujemy funkcję Time-lapse, czyli nagrywanie poklatkowe, kompresujące 30 minut postoju w jedną minutę, umożliwiając długotrwałe ciągłe nagrywanie. Takie nagrania zajmują 1/30 miejsca w porównaniu do zwykłej archiwizacji.



ADAS - zaawansowany system wspomagania kierowcy

ADAS „obserwuje” Twoje otoczenie i ostrzega Cię z wyprzedzeniem o potencjalnym niebezpieczeństwie wydając komunikat głosowy. 70mai Dash Cam M500 ostrzeże o potencjalnych zagrożeniach na drodze, takich jak krótki dystans do poprzedzającego pojazdu, zjechanie z pasa ruchu, ruch pojazdu z przodu, wykrycie pieszego i rowerzysty.



Ostrzeżenie o kolizji z pieszymi

Nowoczesny algorytm AI kolizji z pieszym umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie zarówno pieszych, jak i rowerzystów – na tym samym pasie przed samochodem, wydane ostrzeżenie może zapobiec potrąceniu.



Wbudowany GPS i GLONASS plus śledzenie trasy

Kamerka działa w oparciu o Satelity GPS i GLONASS co zapewnia zwiększoną dokładność danych. Uzyskamy dostęp do danych podróży w czasie rzeczywistym, w tym prędkości i współrzędnych pozwalającą wskazać swoją dokładną lokalizację. Funkcja „Śledzenie trasy” automatycznie śledzi Twoją trasę - możliwa jest do wglądu w aplikacji 70mai po każdej podróży.



Sterowanie głosowe

Kamera obsługuje funkcję sterowania głosem – wydawaj polecenia swojej M500 bez odrywania rąk od kierownicy. Dzięki tej funkcji zainicjujesz wykonanie zdjęcia, rozpoczęcie nagrania awaryjnego, włączenie i wyłączenie hotspota Wifi, włączenie i wyłączenie nagrywania dźwięku (sterowanie głosowe jest dostępne tylko w języku angielskim).



To nie wszystkie możliwości tego sprzętu, ale więcej będziecie mogli poczytać w recenzji, bo 70mai Dash Cam M500 jest już w moich rękach i zaczynam intensywne jej testowanie. Artykuł będziecie mogli przeczytać tuż przed ukazaniem się rejestratora na naszym rynku. Zapraszam...































