Prezentacja gogli PlayStation VR2 i kontrolera PlayStation VR2 Sense

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Sony Interactive Entertainment ma przyjemność zaprezentować oficjalny wygląd nowej generacji VR na PS5 – gogle PlayStation VR2 i zaktualizowany design kontrolera PlayStation VR2 Sense. Wzornictwo gogli PS VR2 zostało zainspirowane wyglądem produktów z rodziny PS5. Patrząc na urządzenia, można zauważyć pewne podobieństwa w ich wyglądzie i działaniu. W zestawie PS VR2 położono większy nacisk na owalne kształty, tym samym nawiązując do zaokrąglonych krawędzi kontrolera DualSense i zestawu słuchawkowego Pulse 3D. Nowy kontroler w kształcie „orbity”, zaprojektowany został tak, by maksymalnie zwiększyć swobodę rozgrywki. Wyposażono go w adaptacyjne spusty, haptyczne wibracje, wykrywanie dotyku i wiele innych, unikatowych funkcji.







Więcej szczegółów na temat oficjalnego wyglądu gogli PlayStation VR2 i kontrolerów PlayStation VR2 Sense można znaleźć na Oficjalnym Blogu PlayStation.

























Źródło: Info Prasowe / SONY