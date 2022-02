noblechairs HERO - ELDEN RING Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli są wśród Was miłośnicy gry ELDEN RING opartej na powieści George R. R. Martin’a, to firma noblechairs ma dla dla nich specjalnie dedykowaną wersję fotela HERO - ELDEN RING Edition. Ten wysokiej jakości produkt z podłokietnikami 4D, o szerokim kącie regulacji oparcia i z mechanizmem odchylania, pozwalającego przyjąć wygodną pozycją podczas np. oglądania filmów, otrzymał złoty motyw oryginalnej grafiki, niezwykle bogaty w ilość elementów tego charakterystycznego logo. Jak to ze specjalnymi wydaniami bywa, tanio nie będzie, bo za posiadanie takiego fotela trzeba będzie zapłacić w przedsprzedaży Pre-Order 424.99 Funtów / 479.90 €uro / 539.90 USD.









Źródło: TechPowerUP