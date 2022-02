Trust Callaz TKL Mechanical

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Według badań rynkowych GfK, 20% użytkowników grających na komputerach PC, preferuje kompaktową klawiaturę do gier typu TKL (tenkeyless - bez klawiatury numerycznej). Tego typu urządzenia zajmują mniej miejsca na biurku, co daje więcej miejsca na zamaszyste ruchy myszą, jeśli jest taka potrzeba. Dla takich graczy marka Trust przygotowała model GXT 834 Callaz TKL uzbrojony w mechaniczne przełączniki Outemu o żywotności 50 milionów cykli pracy. Osadzono je na metalowej płycie kadłubka, co nadaje całości dużą sztywność i wytrzymałość przy gwałtownych ruchach podczas gry. O wizualizację zadba system podświetlenia LED RGB z sześcioma głównymi efektami, dostępnymi w dwudziestu różnych trybach. Klawiatura jest już dostępna w portalu Amazon w cenie 44.99 Funtów.



















Źródło: TechPowerUP