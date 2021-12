ADATA Antarctic Expedition - Na dach Antarktydy w szczytnym celu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Już na początku 2022 roku, dokładnie 3 stycznia, w swoją wyprawę na Antarktydę wyrusza polski podróżnik — Michał Leksiński. W ramach ADATA Antarctic Expedition planuje zdobyć najwyższy szczyt kontynentu — Masyw Vinsona. Swoją podróż dedykuje podopiecznym z Fundacji "Happy Kids". Michał Leksiński 5 lat temu postanowił połączyć swoją pasję do gór z pomocą. Taki cel przyświeca projektowi Korony Ziemi - 7 Happy Summits, który polega na zdobyciu najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Jego celem jest udowodnienie, że nawet największe marzenia można zrealizować.







Góra mierząca 4892 metrów jest jedną z najbardziej oddalonych szczytów świata — aby do niej dotrzeć, trzeba najpierw dolecieć na samo południe Chile, do miejscowości Punta Arenas, a stamtąd na Antarktydę – logistycznie, jak tłumaczy podróżnik - ciężki orzech do zgryzienia.



Przygotowania do wyprawy trwają już od dwóch lat. Jej organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie m.in. sponsora tytularnego - firmy ADATA, która technologicznie i finansowo wspiera podróżnika w zdobywaniu Masywu Vinsona. Jak wskazuje Leksiński, jest niezwykle szczęśliwy z faktu, że już za moment rusza na koniec świata. Dokładnie 3 stycznia Michał Leksiński opuszcza kraj, a wyprawa — której celem jest zdobycie szczytu — rozpocznie się 8 stycznia i planowo potrwa do 20 stycznia 2022 roku. Komunikacja Michała ze światem będzie możliwa za pomocą trackera satelitarnego a informacje bieżące na temat wyprawy będą relacjonowanie w mediach społecznościowych: fanpage ADATA oraz 7 Happy Summits.



Spotkanie LIVE z podróżnikiem

O tym, jak wyglądają przygotowania do wyprawy oraz co jest największym wyzwaniem w zdobywaniu szczytu Antarktydy, będzie można dowiedzieć się podczas rozmowy z podróżnikiem, która będzie transmitowana na żywo, 9 grudnia od godz. 19:30 na Facebooku ADATA oraz 7 Happy Summits. Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/225686083019853/.



Wyprawa w szczytnym celu

Projekt Korony Ziemi od początku swojego istnienia miał również za zadanie wspierać Fundację i szerzyć jej misję. Dziś te dwie sprawy splatają się. Wyprawa na Antarktydę połączona jest ze zbiórka na rzecz budowy pierwszego rodzinnego domu pomocy społecznej w Polsce (projektu Fundacji Happy Kids). Każda wpłacona złotówka przybliża Fundację do realizacji tego niezwykłego projektu, który może odmienić życie wielu młodym ludziom. LINK do zbiórki:

https://www.facebook.com/donate/648805539620340/.































Źródło: Info Prasowe / ADATA