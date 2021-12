Icy Dock FlexiDOCK MB024SP-B

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FlexiDOCK MB024SP-B to beztackowa, sześciozatokowa stacja dokująca umożliwiająca podpięcie czterech dysków 2.5" SAS/SATA do pojedynczego slotu 5,25". Produkt współpracuje z dyskami 2.5" o grubości do 9.5mm i osiąga prędkości transferu zgodne ze złączem SATA III 6 Gbps. Dzięki uproszczonej konstrukcji montaż oraz usuwanie nośników jest proste jak nigdy dotąd - po prostu wsuń dysk 2.5" HDD lub SSD do zatoki, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do danych. MB024SP-B został celowo pozbawiony aktywnego chłodzenia w formie wentylatora, aby zminimalizować powstawanie uciążliwego hałasu - produkt powstał z myślą o zgodnością z wymaganiami stawianymi przez najcichsze systemy.







Dzięki przemyślanej konstrukcji MB024SP-B jest krótszy niż większość urządzeń mocowanych w zatokę 5.25"(takich jak np. napęd DVD), przez co może być montowany również w ciasnych obudowach. Zastosowanie ponad stu otworów wentylacyjnych zapewnia maksymalną wydajność pasywnego chłodzenia. Dodatkowe wloty na froncie i z tyłu urządzenia ułatwiają przepływ powietrza z zewnątrz do wnętrza obudowy komputera dodatkowo chłodząc pracujące dyski.



FlexiDOCK MB024SP-B posiada cztery czytelne wskaźniki stanu w formie diody LED, osobne dla każdej zatoki - informują one w wyraźny sposób o zasilaniu i dostępie do dysku. Dla zapewnienia stabilności połączenia gniazda kablowe SATA 7-pin oraz SATA 15-pin kompatybilne są z zatrzaskami zabezpieczającymi.



Metalowe ścianki zewnętrzne dbają o ochronę zarówno stacji dokującej jak i podpiętych dysków, natomiast wykonana z tworzywa ABS ściana wierzchnia oraz wnętrze umożliwiają niezakłóconą wentylację bez strat dla wytrzymałości mechanicznej.



Ceny nie podano.





















Źródło: Info Prasowe / Icy Dock