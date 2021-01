ADATA pracuje nad standardem DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA uczestniczy w projektowaniu modułów DDR5, ale do sukcesu potrzebna jest współpraca z innymi podmiotami takimi jak MSI i Gigabyte, którzy są jednymi z wiodących producentów płyt głównych. Wszystko po to, aby platformy oparte na procesorach Intel, które będą korzystać z nowego standardu pamięci RAM, spełniały wyśrubowane standardy jakości, wydajności oraz stabilności stawiane np. przez graczy, profesjonalistów, czy przedsiębiorstw. Procesory cały czas ewoluują i w ostatnim czasie skokowo przybywa rdzeni nawet w jednostkach konsumenckich. Nie jest to tajemnicą, że możliwości standardu DDR4 “doszły do ściany” i potrzeba czegoś nowego.







Nowe moduły zapewnią przepustowość wynoszącą do 8400 MT/s oraz będzie możliwe tworzenie pojedynczych modułów o pojemności 64 GB, a więc czterokrotnie więcej niż jest to możliwe dzisiaj. Ponadto moduły będą wyposażone fabrycznie w korekcję błędów ECC oraz będą bardziej energooszczędne dzięki zmniejszeniu napięcia zasilającego do 1,1 V.





Źródło: Info Prasowe / ADATA