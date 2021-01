Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował smartfon Galaxy S21 Ultra 5G – flagowe urządzenie, które przesuwa kolejne granice tego, co można zrobić korzystając ze smartfonu. Model Galaxy S21 Ultra 5G zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z użytkowania, dzięki zaawansowanemu, profesjonalnemu systemowi aparatów i najjaśniejszemu, najbardziej inteligentnemu wyświetlaczowi. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu po raz pierwszy do serii Galaxy S możliwości korzystania z popularnego rysika S Pen urządzenie to wynosi produktywność i kreatywność na jeszcze wyższy poziom.







Galaxy S21 Ultra 5G to największy model serii Galaxy S21 5G. Został wyposażony w 6.8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, który jest najbardziej inteligentnym wyświetlaczem spośród dotychczas oferowanych przez Samsung. Po raz pierwszy w jednym urządzeniu połączono dwa rozwiązania – wyświetlacz Quad HD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu przy optymalizacji zużycia energii oraz możliwość wydłużenia żywotności baterii, częstotliwość odświeżania ekranu dostosowuje się do wyświetlanych treści w zakresie od 10 Hz do 120 Hz. W porównaniu z modelem Galaxy S20, nowy smartfon Galaxy S21 Ultra 5G oferuje o 25% jaśniejszy obraz o maksymalnej jasności 1500 nitów, co sprawia, że jego ekran jest najjaśniejszy spośród dotychczasowych modeli Galaxy. Dzięki ulepszonemu o 50% współczynnikowi kontrastu zapewnia krystalicznie czyste, wciągające obrazy, nawet gdy korzystamy z niego w pełnym, dziennym świetle. Ponadto, podobnie jak w modelach Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G, wyświetlacz Galaxy S21 Ultra 5G dba o wzrok użytkowników automatycznie dostosowując filtr niebieskiego światła w zależności od pory dnia, oglądanych treści i pory dnia.



Model został wyposażony w poczwórny tylny aparat (ultraszerokokątny, szerokokątny i dwa teleobiektywy), który zawiera nowy pro sensor 108 MP, umożliwiający uchwycenie 12-bitowych zdjęć w jakości HDR z 64-krotnie bogatszym kolorem i ponad trzykrotnie szerszym zakresem dynamiki. Po raz pierwszy, korzystając ze smartfonu Galaxy, można wykonywać ujęcia w 4K przy 60 kl./s wszystkimi obiektywami, w tym czterema obiektywami przednimi i tylnymi, dzięki czemu można także dokonać zmiany perspektywy, nie zmieniając jakości zdjęcia. Ponadto, dzięki możliwości zapisu obrazu w 12-bitowym pliku RAW, użytkownikom nie umknie żaden szczegół podczas edycji zdjęć.



Model Galaxy S21 Ultra 5G pozwala korzystać ze stukrotnego Space Zoomu napędzanego przez pierwszy w historii system podwójnego teleobiektywu Samsung, posiadającego jeden trzykrotny teleobiektyw optyczny oraz jeden dziesięciokrotny, oba wyposażone w podwójną fotodiodę (2PD). Dzięki tym rozwiązaniom, uchwycenie ostrych ujęć staje się proste, niezależnie od tego jaka odległość dzieli fotografującego od miejsca akcji.



Galaxy S21 Ultra 5G oferuje także ulepszony czujnik Bright Night, który stanowi największe z dotychczasowych osiągnięć Samsung w zakresie zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu. Dysponując także ulepszonym Trybem Nocnym, redukcją szumów oraz technologią 12 MP Nona-binning, można szybko wykonać najtrudniejsze zdjęcia, przedstawiające np. słabo oświetlone pomieszczenie lub krajobraz nocą, w doskonałej jakości.



Przełomowy aparat, wyświetlacz oraz rozwiązania związane z łącznością zastosowane w modelu Galaxy S21 Ultra 5G, są napędzane przez najbardziej zaawansowany technologicznie procesor spośród stosowanych dotychczas w urządzeniach Galaxy. Pozwala on osiągnąć większą prędkość, dokonywać zaawansowanych obliczeń i zwiększa wydajność. A kiedy bateria się wyczerpie, model Galaxy S21 Ultra 5G można naładować do poziomu 50% poziomu w zaledwie 30 minut.



Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, smartfony są nieodłącznym elementem naszego życia, dlatego również ochrona wrażliwych danych jest tak istotna. Bezpieczeństwo w serii Galaxy S21 5G zapewnia Knox Vault – platforma bezpieczeństwa firmy Samsung działającą na poziomie procesora (SoC). Knox Vault łączy ochronę na poziomie procesora z bezpieczną pamięcią, zapewniając nowy poziom bezpieczeństwa.



Galaxy S21 Ultra 5G wyposażono również w narzędzie, które pozwala na monitorowanie i ochronę prywatności użytkowników. Mogą oni w bezpieczny sposób usunąć ze zdjęć i plików wideo metadane dotyczące lokalizacji, zanim zdecydują się na ich udostępnienie. Nowa funkcja Private Share umożliwia także kontrolę nad dostępem do treści, które dzielone są z innymi użytkownikami, a także określenie czasu, przez jaki będą one dla nich dostępne.



Od 29 stycznia 2021 roku model Galaxy S21 Ultra 5G będzie szeroko dostępny w sprzedaży w dwóch kolorach z luksusowym matowym wykończeniem:

Srebrnym: model 128 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB, model 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB lub model 512 GB z pamięcią RAM o pojemności 16 GB

Czarnym: model 128 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB, model 256 GB z pamięcią RAM o pojemności 12 GB lub model 512 GB z pamięcią RAM o pojemności 16 GB



Przedsprzedaż Galaxy S21 Ultra 5G potrwa od dnia 14 stycznia 2021 od godz. 16:30 do 28 stycznia 2021 do godz. 23:59. Warunki oferty przedsprzedażowej określone są w osobnych regulaminach promocji.



Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup modelu Galaxy S21 Ultra 5G w przedsprzedaży otrzymają w prezencie słuchawki Galaxy Buds Pro w kolorze czarnym oraz lokalizator Galaxy SmartTag w tym samym kolorze. Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona.



























Źródło: Info Prasowe / Samsung