ASUS prezentuje nowe dwuekranowe laptopy z serii ZenBook

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS zaprezentował dzisiaj najnowsze modele z serii laptopów ZenBook klasy premium. Stawce przewodzą 15.6-calowy ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) oraz 14-calowy ZenBook Duo 14 (UX482). Oba modele otrzymały prestiżowe wyróżnienie 2021 CES Innovation Award. Dwa najnowsze dwuekranowe ZenBooki po raz pierwszy oferują rozwiązanie ASUS ScreenPad Plus ulepszone o mechanizm unoszenia i nachylania dodatkowego ekranu. Rozwiązanie to poprawia czytelność wyświetlanego obrazu, wspomaga chłodzenie, a także współpracuje płynnie z głównym ekranem – dla wygodnej pracy wielozadaniowej i kreatywnej.







ZenBook Duo 14 oferuje wiele korzyści i funkcji swojego większego kuzyna, ale wraz z 12.6-calowym ekranem ScreenPad Plus i bardziej kompaktową obudową, która została zaprojektowana pod kątem umożliwienia najwyższej produktywności podczas użytkowania mobilnego. Lekki ZenBook Duo 14 mierzy w profilu zaledwie 16.9 mm, jest napędzany procesorami Intel Core 11. generacji, a także oferuje maksymalnie do 17 godzin czasu działania na baterii.



Dla użytkowników preferujących pracę na laptopie wyposażonym w pojedynczy ekran dostępny jest nowy, ultramobilny, 13.3-calowy ZenBook 13 OLED (UX325), jak również 15.6-calowy model konwertowalny ZenBook Flip 15 (UX564). Są to atrakcyjne komputery oferujące połączenie wysokiej wydajności i komfortowej mobilności z eleganckim, nowoczesnym wzornictwem.



W laptopach ZenBook Pro Duo 15 OLED i ZenBook Duo 14 po raz pierwszy zintegrowano nowe rozwiązanie ScreenPad Plus z mechanizmem nachylania. Pełnowymiarowy dodatkowy ekran dotykowy – dysponujący rozdzielczością 3840x1100 i większą jasnością 400 nitów – jest automatycznie nachylany pod kątem maksymalnie 9.5° (7° w modelu ZenBook Duo 14), co pozwala zmniejszyć efekty odblasków i refleksów świetlnych dla uzyskania lepszej czytelności. Dzięki temu praca na głównym ekranie, charakteryzującym się niemalże bezramkową konstrukcją NanoEdge ze wszystkich czterech stron, jest teraz jeszcze płynniejsza, a użytkownik ma praktycznie nieskończone możliwości optymalizacji i personalizacji swoich cyklów pracy. Kiedy laptopy są umieszczone na zawartej w zestawie podstawce Duo Stand, nachylony ekran jest ustawiony pod kątem ułatwiającym pracę z rysikiem, przy czym oba ekrany obsługują najnowsze urządzenia rozpoznające 4096 poziomów siły nacisku – w tym dołączony ASUS Pen.



ZenBook Pro Duo 15 OLED jest w maksymalnej konfiguracji napędzany ośmiordzeniowym procesorem Intel Core i9, kartą graficzną następnej generacji NVIDIA GeForce oraz maks. 32 GB pamięci RAM, dzięki czemu bez trudu radzi sobie z wymagającymi zadaniami z zastosowaniem obu ekranów: 14-calowego ScreenPad Plus o rozdzielczości 4K UHD – który oferuje teraz lepszą jasność 400 nitów – oraz ekranu głównego. Ultraszybki dysk, maksymalnie SSD PCIe 3.0 x4 1 TB, pomaga przyspieszyć wszelkie procesy pracy kreatywnej i zoptymalizować produktywność. ZenBook Pro Duo 15 OLED to jeden z pierwszych laptopów NVIDIA Studio wyposażonych w następnej generacji laptopowy procesor graficzny NVIDIA GeForce.



Dla zapewnienia optymalnej wydajności chłodzenia nowy układ Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) wykorzystuje zawias z mechanizmem ErgoLift oraz 14-calowy ekran ScreenPad Plus z funkcją nachylania do zwiększenia łącznego przepływu powietrza o 36%. Dla wygody podłączania urządzeń peryferyjnych ZenBook Pro Duo 15 OLED został wyposażony w bogaty pakiet gniazd, w tym dwa ultraszybkie gniazda Thunderbolt 3 USB-C obsługujące transfery danych z prędkością do 40 Gb/s wraz z funkcją dostarczania zasilania (Power Delivery) oraz obsługą sygnału DisplayPort. Za pomocą tych portów użytkownik może podłączyć dodatkowy monitor zewnętrzny o rozdzielczości 8K lub dwa monitory o rozdzielczości 4K UHD. ZenBook Pro Duo 15 OLED dysponuje dodatkowo ultraszybką kartą WiFi 6 (802.11ax) zapewniającą nawet trzy razy szybszą łączność bezprzewodową w porównaniu do WiFi 5.



Zastosowany w laptopie ZenBook Pro Duo 15 OLED ekran dotykowy NanoEdge o rozdzielczości 4K wyróżnia się smukłą oprawką ze wszystkich czterech stron i 93% stosunkiem wielkości ekranu do obudowy, co gwarantuje zmaksymalizowanie przestrzeni ekranowej. Doskonała technologia wyświetlania OLED zapewnia ultrażywe kolory i głębokie odcienie czerni, oferując współczynnik kontrastu: 1 000 000:1, co potwierdza przyznana walidacja VESA DisplayHDR True Black 500. Certyfikacja PANTONE Validated gwarantuje użytkownikom profesjonalnie pracującym z grafiką najwyższą precyzję odwzorowania barw, a ponadto laptop ZenBook Pro Duo 15 OLED oferuje wyjątkowo szeroką paletę kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Certyfikacja przyjazności dla oczu od TÜV Rheinland gwarantuje niski poziom emisji światła niebieskiego dla ochrony wzroku użytkownika podczas długich sesji tworzenia treści.





ZenBook Duo 14 jest w maksymalnej konfiguracji napędzany procesorem Intel Core i7 11. generacji, oferując moc wielordzeniowego chipu w parze 32 GB pamięci RAM, co gwarantuje płynną pracę na dwóch ekranach: 12,6-calowym wyświetlaczu ScreenPad Plus oraz ekranie głównym. Ultraszybki dysk – maks. SSD PCIe 3.0 x4 1 TB – pomaga przyspieszyć cykl pracy i zoptymalizować produktywność. ZenBook Duo 14 dysponuje również technologią ASUS Intelligent Performance, która współpracuje z procesorami Intela 11. generacji, inteligentnie zwiększając wydajność. Przy zastosowaniu trybu Performance użytkownicy mogą cieszyć się nawet 40%234 wzrostem wydajności w porównaniu do standardowych laptopów o zbliżonych specyfikacjach. ZenBook Duo 14 jest ponadto wyposażony w układ AAS Plus, który optymalizuje wydajność chłodzenia, jak również umożliwia zastosowanie o 3 mm węższej obudowy ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na pustą wewnętrzną przestrzeń do chłodzenia.



Oferując wybór pomiędzy niezależną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX450 a zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe, ZenBook Duo 14 zapewnia wyjątkowo płynną pracę wielozadaniową, przyspieszając takie zadania, jak obróbka zdjęć i wideo. Twórcy treści będą uwielbiali dużą moc przetwarzania grafiki zapewnianą przez ZenBook Duo 14. Do łatwego podłączania urządzeń peryferyjnych ZenBook Duo 14 został wyposażony w pakiet wysokowydajnych gniazd, w tym parę najnowszych portów Thunderbolt 4 USB-C. Obsługują one technologie Power Delivery i DisplayPort, a ponadto zapewniają użytkownikom przepustowość 40 Gb/s do podłączenia zewnętrznego monitora 8K lub dwóch monitorów 4K UHD. ZenBook Duo 14 posiada również kartę Wi-Fi 6 wspomaganą technologią ASUS WiFi Master Premium.

































Źródło: Info Prasowe / ASUS