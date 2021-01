Samsung Galaxy Buds Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował Galaxy Buds Pro – słuchawki nowej generacji, które łączą zaawansowane funkcje i nowoczesny, elegancki design. Galaxy Buds Pro to najnowocześniejszy z dotychczasowych modeli słuchawek premium firmy Samsung, stworzony, by zapewnić maksimum możliwości podczas pracy i rozrywki. Słuchawki premium to przede wszystkim jakość dźwięku. Niezależnie od tego, czy korzysta się z nich w celu odtwarzania muzyki podczas uprawiania sportu, czy słuchania podcastu w drodze do pracy. Słuchawki Galaxy Buds Pro umożliwiają odbiór dynamicznego i zbalansowanego dźwięku dzięki 11-milimetrowemu głośnikowi niskotonowemu, który gwarantuje głębsze basy i 6.5-milimetrowemu głośnikowi wysokotonowemu, który zapewnia bogatszą ekspresję wyższych dźwięków.







Niezależnie od tego, czy lista odtwarzania zawiera rytmiczne hip-hopowe brzmienia czy zestaw klasycznych utworów o skomplikowanej linii melodycznej, użytkownicy mogą w dowolnym czasie i miejscu cieszyć się jakością dźwięku zgodną z zamierzeniami twórców.



Oprócz odtwarzania muzyki i dostarczania rozrywki, słuchawki odgrywają coraz istotniejszą rolę w pracy i komunikacji. Galaxy Buds Pro umożliwiają oddzielenie głosu rozmówcy od niepożądanych dźwięków otoczenia, dzięki zastosowaniu trzech mikrofonów oraz jednostki odczytu głosu, gwarantującej, że głos korzystającego z nich użytkownika będzie tak czysty, jak to tylko możliwe. Jeden z zewnętrznych mikrofonów posiada również wysoki uproszczony współczynnik redukcji szumu (SNR), co dodatkowo eliminuje zakłócenia występujące w tle. Ponadto Samsung zintegrował ze słuchawkami Galaxy Buds Pro swoją najnowszą technologię tarczy przeciwwiatrowej. Podczas gdy kształt słuchawek minimalizuje podatność na działanie podmuchów wiatru, specjalnie zaprojektowana komora z siatką filtruje zakłócenia przez niego wywoływane. Dzięki tym rozwiązaniom, słuchawki sprawiają, że rozmowy są wyraźne, nawet gdy warunki pogodowe wydają się nie sprzyjać ich prowadzeniu.



Słuchawki Galaxy Buds Pro to także nowe doświadczenia akustyczne podczas korzystania z innych urządzeń Galaxy, z którymi są połączone, szczególnie w przypadku smartfonu Galaxy S21. Gwarantują wrażenia pełne realizmu i dają poczucie zanurzenia w dźwięku, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Z kolei dzięki rozwiązaniu 360 Audio i technologii Dolby Head Tracking, sprawiają, że odbiorca czuje się niczym otulony dźwiękiem. Słuchawki doskonale sprawdzą się również w przypadku vloggerów, umożliwiając im rejestrację czystych nagrań głosowych, a także dźwięków z otoczenia, dzięki synchronizacji mikrofonów zamontowanych w słuchawkach Galaxy Buds Pro oraz smartfonie Galaxy S21. Galaxy Buds Pro oferuje także tryb grania, który dzięki zmniejszonym opóźnieniom dźwięku w połączeniu z wysoką wydajnością modelu Galaxy S21 i możliwościami jego wyświetlacza, pozwala osiągnąć jeszcze lepsze wrażenia z gry.



Niezależnie od tego, w jaki sposób wykorzystywany jest potencjał słuchawek Galaxy Buds Pro, kolejnym ich wyróżnikiem jest żywotność baterii. Przy pełnym naładowaniu, model gwarantuje odtwarzanie nawet przez 8 godzin, zapewniając moc na dodatkowe 20 godzin pracy dzięki bezprzewodowemu etui ładującemu. Nawet podczas korzystania z funkcji ANC, możliwe jest użytkowanie słuchawek przez 5 godzin, i dodatkowe 13 godzin zapewnione przez etui. Natomiast w przypadku zupełnego wyczerpania mocy, opcja szybkiego ładowania w ciągu zaledwie 5 minut umożliwi odtwarzanie przez dodatkową godzinę.



Słuchawki Galaxy Buds Pro są dostępne w trzech olśniewających kolorach: klasycznej czerni, mieniącym się srebrze oraz intrygującym fiolecie, które komponują się z modelem smartfonu Galaxy S21. Sprzedaż słuchawek Galaxy Buds Pro rozpocznie się w wybranych krajach 29 stycznia 2021.

























Źródło: Info Prasowe / Samsung