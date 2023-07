ADATA prezentuje ultraszybki dysk SSD LEGEND 970 PCIe Gen5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA rozpoczyna nową erę dzięki opatentowanym rozwiązaniom rozpraszania ciepła! Aktywne chłodzenie jest niezbędne do wydajnego rozpraszania ciepła podczas szybkiej transmisji danych PCIe 5.0, aby zapewnić, że wysokie temperatury nie będą wpływać na odczyt i zapis ani nie spowalniają naszego systemu. LEGEND 970 wykorzystuje dwuwarstwową konstrukcję radiatora z wytłaczanego aluminium, która posiada gęsto rozmieszczone kanały do kierowania gorącego i zimnego powietrza. Gdy ciepło jest odprowadzane w górę, obroty wbudowanego mikrowentylatora cyrkulują połączenie gorącego i zimnego powietrza i szybko odprowadzają ciepło z obu końców aluminiowych żeber.







Jednocześnie LEGEND 970 zwiększa rozpraszanie ciepła poprzez dodanie "krystalizacji powierzchniowej" na aluminiowej powierzchni radiatora, zwiększając ogólną powierzchnię kontaktu z powietrzem i maksymalizując wydajność rozpraszania ciepła przez system chłodzenia powietrzem. Ta unikalna konstrukcja znacznie obniża temperaturę, aż o 10% w porównaniu do radiatorów bez wentylatora. Co ważniejsze, może on wytrzymać testy obciążeniowe w wysokich temperaturach i utrzymać stabilną wydajność nawet po długotrwałej pracy z dużą prędkością.



Trwała i ultraszybka wydajność

Dysk LEGEND 970 wykorzystuje interfejs transmisji PCIe Gen5 x4, jest zgodny ze standardem NVMe 2.0 i zapewnia doskonałą wydajność odczytu/zapisu na poziomie 10000 / 10000 MB na sekundę, czyli dwukrotnie szybciej niż standardowe dyski SSD PCIe Gen4 i sześć razy szybciej niż dyski SSD Gen3. Jest również wstecznie kompatybilny z platformami PCIe 4.0 i 3.0. LEGEND 970 jest wyposażony w algorytm pamięci podręcznej SLC i bufor pamięci podręcznej DRAM, które mają wyjątkowe zalety w zakresie ładowania systemu i buforowania danych. Oferuje również prędkości losowego odczytu/zapisu na poziomie 1400K / 1400K IOPS, poprawiając wydajność procesów wielozadaniowych. Dysk LEGEND 970 jest kompatybilny z najnowszymi platformami Intel i AMD.



Tylko najlepsze komponenty

Dzięki ściśle wyselekcjonowanej 232-warstwowej pamięć flash 3D, LEGEND 970 będzie dostępny nawet w wersji 2000 GB. Ponadto jest on wyposażony w mechanizm korekcji błędów LDPC (Low Density Parity Check Code) i 256-bitową technologię szyfrowania wysokiego poziomu AES, która zapewnia dokładność i bezpieczeństwo transmisji danych. Dysk LEGEND 970 jest objęty 5-letnią globalną ograniczoną gwarancją.





















Źródło: Info Prasowe - ADATA