Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki Baseus Bowie WM02 to bezprzewodowe “pchełki” zamknięte w eleganckim etui z przezroczystym wieczkiem. Etui dostępne jest w czterech pięknych kolorach. Bez trudu można je schować do kieszeni lub torby. Etui służy nie tylko do przechowywania słuchawek, ale także do ich ładowania. Po naładowaniu etui przy pomocy załączonego do zestawu kabla USB, można doładowywać słuchawki za każdym razem, gdy z powrotem schowamy je do etui. Same słuchawki parują się ze sobą w ciągu kilku sekund po wyjęciu ich z etui. Dzięki wbudowanym akumulatorom słuchawek można używać do 5 godzin przy ciągłym, aktywnym użytkowaniu. Biorąc pod uwagę możliwość ich doładowania w etui, okres ich użytkowania może wynosić aż 25 godzin!







Technologia szybkiego ładowania Baseus Rapid Charge sprawia, że zaledwie po 10 minutach ładowania słuchawki mogą odtwarzać muzykę przez kolejne 2 godziny. Czas całkowitego ładowania wynosi 1,5 godziny. Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej i wyłączają po włożeniu ich z powrotem do etui. Całość waży zaledwie 60 g.

Słuchawki Baseus Bowie WM02 łączą się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5,3. Zapewnia to szybsze połączenie, mniejsze zużycie energii oraz stabilną i szybką transmisję dźwięku. Muzykę można przesyłać strumieniowo ze smartfonów i tabletów w promieniu do 10 m. Słuchawki Baseus Bowie WM02 oferują bardzo wysokiej jakości dźwięk. Wszystko to dzięki membranie kompozytowej, która zapewnia bogate tony, wyraźny wokal oraz głębokie basy.



Same “pchełki” są ledwo wyczuwalne w uszach. Posiadają ergonomiczny kształt, a dzięki dodatkowym nakładkom w trzech różnych rozmiarach (S, M, L), idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając wygodę nawet przy kilku godzinach użytkowania. Zamieszczone na nich przyciski umożliwiają dowolne sterowanie utworami oraz połączeniami bez konieczności sięgania po telefon. Warto też dodać, że każda słuchawka może być używana jako samodzielna jednostka. Całość jest wykonana z przyjemnego w dotyku tworzywa ABS, co gwarantuje wysoką trwałość. Słuchawki Baseus Bowie WM02 dostępne są w czterech kolorach: czarnym, białym, błękitnym oraz liliowym.



Ich cena to około 129.99 PLN. Obecnie można je nabyć w promocyjnej cenie 99.99 PLN na stronie: https://bit.ly/3osAAQr.

























Źródło: Info Prasowe - Baseus