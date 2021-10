AGON AG493UCX - czyli kolejne 49-cali w ’’bananie’’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

AGON to submarka należąca do firmy AOC, a mało kto wie, że AOC, to z kolei marka ściśle współpracująca z... Philipsem, a dokładnie z jego licencjobiorcą, spółką MMD. Trochę to zawiłe, ale często znani producenci sprzętu komputerowego, tworzą submarki, którym przypisują określony rynek lub grupę odbiorców. I tak na przykład ASUS ma swoje produkty ROG (Republic of Gamers), Kingston stworzył HyperX, a ADATA również dla dla graczy, otworzyła serię XPG. Tutaj jest podobnie i AOC postanowiło wyodrębnić logo, które ma kojarzyć się z grupą ortodoksyjnie grającą w gry komputerowe.





Źródło: Klinika IN4

