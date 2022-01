AGON by AOC GM510 - mysz z NVIDIA Reflex

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mysz GM510 zaprojektowano z myślą o wysokiej precyzji, żywotności oraz niskiej wadze. Oparto ją na optycznym sensorze Pixart PWM3389 o rozdzielczości 16 000 DPI. Zastosowane w niej główne przełączniki Kailh wytrzymują 80 milionów kliknięć. Z kolei dzięki perforowanej konstrukcji udało się osiągnąć wagę na poziomie 58 g (bez przewodu). Całość dopełnia konfigurowalne podświetlenie RGB, którym można sterować przy pomocy oprogramowania AOC G-Tools. GM510 są kompatybilne z technologią Reflex Latency Analyzer. Pozwala ona w szybki i przystępny sposób zmierzyć opóźnienie, jakie występuje od naciśnięcia przycisku myszki, do pojawienia się animacji wystrzału broni na ekranie. Wystarczy podłączyć mysz do dedykowanego portu USB w monitorze i aktywować opcję w panelu NVIDIA.







Jest to funkcja kierowana do użytkowników, którzy lubią wyciskać maksimum ze swojej konfiguracji dla uzyskania każdej milisekundy przewagi w rozgrywkach. Dzięki Reflex Latency Analyzer nie trzeba, jak do tej pory, korzystać z kamer nagrywających obraz z szybkością 1000 FPS, a następnie analizować nagrania klatka po klatce.



Sugerowana cena detaliczna myszy AOC GAMING GM510 wynosi 179 PLN. Wszystkie produkty AGON by AOC objęte są 3-letnią, a akcesoria 2-letnią gwarancją producenta.































Źródło: Info Prasowe / AOC