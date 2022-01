SPC Gear Atlas 100 OWH i Atlas 200 - nowe uchwyty na monitory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear Atlas 100 Onyx White oraz SPC Gear Atlas 200 – dołączają do grona funkcjonalnych uchwytów na monitory. Pierwszy z nich to biało-srebrna odmiana istniejącego już uchwytu Atlas 100. W nowej kolorystyce Onyx White — nawiązującej do niezwykle wytrzymałego i rzadkiego minerału, jakim jest biały onyks — wpasowuje się gustownie skomponowane stanowisko komputerowe urządzone w jasnych odcieniach z np. białymi akcesoriami SPC Gear. Atlas 200 to z kolei dwuramienny uchwyt umożliwiający zamontowanie dwóch monitorów obok siebie w wybranej przez użytkownika orientacji.







Oba uchwyty są skierowane do różnych użytkowników. Atlas 100 Onyx White jest świetnym wyborem dla osób korzystających z pojedynczego monitora, którzy chcą mieć w pełni białe lub jasne stanowisko komputerowe. Atlas 200 z kolei to świetne rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników (tzw. poweruserów), którzy wykorzystują dwa monitory do poszerzenia możliwości swojego stanowiska komputerowego, a jednocześnie chcą mieć pełną kontrolę nad ułożeniem ekranów przy zachowaniu porządku na biurku.



SPC Gear Atlas 100 Onyx White

SPC Gear Atlas 100 Onyx White to nowy, biało-srebrny wariant uchwytu na jeden monitor. Dzięki takiej stylistyce — wzorowanej na niezwykle rzadkiej, białej odmianie odpornego i zjawiskowo wyglądającego minerału onyks — uzupełni stanowisko komputerowe zbudowane z jasnych akcesoriów i peryferii.



Atlas 100 Onyx White charakteryzuje się solidnością oraz możliwością zamontowania monitora o przekątnej od 13 do 27 cali i wadze do 8 kg. Uchwyt ułatwia utrzymanie porządku na biurku dzięki zmniejszeniu przestrzeni normalnie zajmowanej przez podstawkę monitora. Dodatkowo pomaga w okiełznaniu okablowania za sprawą dołączonej do zestawu nakładki, przytwierdzanej do ramy. Uchwyt umożliwia ustawienie monitora w wygodnej dla siebie pozycji, co poprawia komfort podczas pracy i grania w ulubione tytuł. Możliwe jest obrócenie ekranu o 90° w lewo lub prawo, pochylenie przód-tył w zakresie od -35° do +35°, a także regulację wysokości do maksymalnie 40 cm nad poziomem biurka.



Atlas 100 Onyx White jest kompatybilny ze standardami VESA 75 × 75 oraz 100×100 mm, co pozwala na montaż zarówno monitorów biurowych, tych przeznaczonych dla grafików komputerowych, jak i zaawansowanych ekranów dla graczy.





SPC Gear Atlas 200

Uchwyt SPC Gear Atlas 200 to rozwiązanie stworzone do stanowisk komputerowych wyposażonych w dwa monitory – dla bardziej profesjonalnych użytkowników, jak i streamerów, którzy także korzystają z konfiguracji wielomonitorowej. Solidna i metalowa konstrukcja uchwytu wraz z wytrzymałymi ramionami pozwalają na zamontowanie dwóch ekranów o przekątnej od 13 do 27 cali i wadze do 8 kg każdy (2 x 8 kg).



Dzięki uchwytowi Atlas 200 możliwe jest odzyskanie sporej wolnej przestrzeni na biurku, która w innym przypadku byłaby zajęta przez dwie podstawy monitorów. Dodatkowo znajdujące się w zestawie nakładki — przytwierdzanie do podstawy i ramion — znacząco ułatwiają aranżację okablowania i sprawiają, że stanowisko komputerowe wygląda schludniej. Szeroki zakres regulacji uchwytu Atlas 200 pozwala na precyzyjne ustawienie monitorów pod preferencje użytkownika. Możliwe jest indywidualne obrócenie każdego z ekranów o 90° w lewo lub prawo, odchylenie ich w orientacji przód-tył w zakresie od -35° do +90°, oddalenie lub przybliżenie względem użytkownika, czy też zmiana wysokości obu monitorów jednocześnie z maksymalną wysokością wynoszącą 40 cm nad poziomem blatu biurka.



Atlas 200 umożliwia też konfiguracje dopasowane do konkretnych zastosowań jak np. jeden monitor w orientacji poziomej, a drugi w pionowej, co znacząco ułatwia pracę przy tekście, jest także preferowany przez wiele osób zajmujących się retuszem portretów. Istotną cechą jest także dopasowanie kąta między obydwoma monitorami. Umożliwia to zachowanie podobnej odległości między oczami użytkownika, a poszczególnymi fragmentami zamontowanych ekranów, co jest kluczowe w przypadku konfiguracji wielomonitorowej.



Uchwyt Atlas 200 jest kompatybilny ze standardami VESA 75 × 75 oraz 100 × 100 mm, co pozwala na montaż wielu monitorów — od modeli przystosowanych do pracy biurowej po te przeznaczone dla najbardziej wymagających graczy.



Przewidywane ceny:

• SPC Gear Atlas 100 Onyx White: 79 PLN

• SPC Gear Atlas 200: 169 PLN



































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear