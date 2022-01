Genesis RADIUM 400 - Szansa na domowe studio...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To, co dziś można zrobić na domowym komputerze, może zadziwić tych, którzy od jakiegoś czasu przestali śledzić postęp w dziedzinie IT. Wystarczy w miarę wydajny PeCet a nawet laptop z wielordzeniowym procesorem i w domowym zaciszu możemy urządzić studio filmowe lub nagrań muzycznych. Na kanale YouTube można zobaczyć, jakie filmy potrafią zmontować nieprofesjonalni miłośnicy kina Science-Fiction oraz jakie wspaniałe utwory muzyczne tworzą i montują w domowych pieleszach utalentowani, być może przyszli idole estrady. Wielu ludziom właśnie swój kanał YT pozwolił na zdobycie prawdziwej popularności i wejście na profesjonalny rynek godny największych reżyserów czy muzycznych gwiazd.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...