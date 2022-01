Koncept Polaris - Alienware ponownie rozwija eGPU

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Członkowie społeczności Alienware pewnie pamiętają, jak w 2014 roku wprowadziliśmy na rynek Alienware Graphics Amplifier. Chwalono go wówczas za całą gamę funkcjonalności zwiększających wydajność, dzięki którym gracze mogli uzyskać niespotykaną wcześniej jakość grafiki na laptopie. Trzeba jednak pamiętać, że potrzeby graczy wciąż ewoluują. Dlatego i my nieustannie poszukujemy sposobów na zapewnianie wyjątkowych doświadczeń i dalsze doskonalenie wydajności. Wprowadzamy innowacje i przyglądamy się różnym kategoriom produktów, a w niektórych przypadkach zupełnie zmieniamy definicję już istniejących rozwiązań.







Jesteśmy przekonani, że Koncept Polaris jest przykładem tego ostatniego. Koncepcje takie jak ta są tylko jednym z wielu sposobów, w jaki rozwijamy, testujemy i udoskonalamy oferowane funkcje i rozwiązania. Tak właśnie myślimy o przyszłości, ciągle podnosząc poprzeczkę możliwości dla pasjonatów wydajności.



Koncept Polaris doskonaliliśmy w oparciu o Alienware Graphics Amplifier – to doświadczenia naszych zespołów, klientów i całej społeczności graczy. Projektując tę koncepcję uwzględniliśmy szereg wszechstronnych funkcji dla twórców gier, którzy będą mogli wykorzystywać grafikę na poziomie komputera stacjonarnego w grach mobilnych. Pod uwagę wzięliśmy także to, gdzie i jak ludzie grają współcześnie – praca zdalna odmieniła oblicze naszych stanowisk roboczych.



Koncept Polaris ma futurystyczny wygląd typowy dla Alienware Legend 2.0 ID z miękkimi, zaokrąglonymi krawędziami, przemyślanym prowadzeniem kabli i oświetleniem Alien FX loop. Urządzenie można ustawić zarówno w pionie, jak i w poziomie, co czyni je idealnym kompanem dla osób z ograniczoną przestrzenią na biurku.



Usunęliśmy wbudowany zasilacz, a w jego miejsce zastosowaliśmy dwa zasilacze sieciowe. Jedna z wersji Koncept Polaris zasilana jest przez dwa zasilacze AC 330W, a w innym wariancie dostępne są dwa zasilacze AC 425W. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić dedykowaną moc potrzebną do obsługi grafiki w grach desktopowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu zajmowanej przestrzeni wewnętrznej.



Wymiary tego konceptu pozwalają na zastosowanie 16-calowych gamingowych kart graficznych. Całość jest oczywiście chłodzona cieczą – mamy tu 240mm system chłodzenia Cryo-TechTM oraz materiał termoprzewodzący Element 31. Z taką architekturą chłodzenia łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej podkręcisz pracę GPU przy pomocy Alienware Command Center i w pełni wykorzystasz drzemiący potencjał.



Warto również zwrócić uwagę na dostępność portów USB-A, USB-C oraz 2.5Gb Ethernet. W ten sposób użytkownicy mogą uzyskać centralny hub do dalszej rozbudowy ekosystemu gamingowego – klawiatura, mysz czy pełne rozwiązania sieciowe, których potrzebujesz.



Oczywiście to dopiero koncepcja i wiele z prezentowanych funkcji i założeń będzie jeszcze ewoluować. Kto wie, może nawet samo przeznaczenie urządzenia ulegnie redefinicji, nie interesuje nas bowiem wprowadzanie innowacji tylko dla nich samych.

































Źródło: Info Prasowe / DeLL