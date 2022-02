AGON by AOC kontynuuje partnerstwo z G2 Esports

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przedłuża współpracę z organizacją G2 Esports. W ramach rozpoczętego w styczniu 2018 roku partnerstwa, zespoły grupy G2 Esports trenują i grają na najwyższych modelach z serii AGON PRO. Otrzymywane od e-sportowców informacje o sprzęcie są wykorzystywane do wprowadzania ulepszeń w nowych modelach monitorów producenta. Monitory AGON PRO są opracowywane z uwzględnieniem uwag i wskazówek od zawodników G2 Esports. Ta współpraca poskutkowała powstaniem modelu AGON PRO AG254FG. Jest to 24,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 360 Hz.







Monitor wspiera technologię NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Daje ona graczom możliwość zmierzenia opóźnienia sprzętu i dostrojenia ustawień dla jak najlepszych osiągów. Kolejnym wynikiem kooperacji jest AGON PRO AG274QG. Jest to 27-calowy model, również z matrycą IPS, ale o rozdzielczości Quad HD i odświeżaniu 240 Hz. Wyposażono go w fizyczny moduł NVIDIA G-SYNC oraz wsparcie dla technologii VESA DisplayHDR 600. W komplecie z oboma monitorami dostarczana jest osłona przeciwodblaskowa, która minimalizuje refleksy z oświetlenia scenicznego stosowanego podczas zawodów w-sportowych.



G2 Esports odnosi sukcesy w większości istotnych turniejów e-sportowych. Włączając w to League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant i Rainbow Six Siege. Zawodnicy organizacji rywalizują też w Sim Racing, Apex Legends, Fortnite oraz Halo Infinite. Oprócz tego niedawno sformowano żeńską drużynę Valorant – G2 Gozen.



G2 Esports z powodzeniem weszło też w sektor rozrywkowy z utworem muzycznym „Our Way”. Jest to energetyczny kawałek power metalowy, w którym wspólnie ze zdobywcami nominacji wyróżnień Grammy występuje założyciel i CEO G2, Carlos “ocelote” Rodríguez.













Źródło: Info Prasowe / AOC