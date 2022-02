ECOVACS ROBOTICS DEEBOT T9 Aivi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ECOVACS ROBOTICS zaprezentował dzisiaj swojego najnowszego robota - DEEBOT T9 AIVI, należącego do serii DEEBOT T9. Został on wyposażony we wszystkie funkcje odziedziczone po najlepiej sprzedającej się rodzinie robotów ECOVACS DEEBOT T9. Tym samym podejmuje ambitny krok w kierunku podniesienia standardów sprzątania domu, z technologią precyzyjnego i natychmiastowego identyfikowania oraz unikania przeszkód, funkcją inteligentnego odkurzania i mopowania oraz zdolnością do spełniania wszelkich wymagań w zakresie czyszczenia podłóg o różnej fakturze.







Wyposażony w unowocześnioną technologię ECOVACS’ AIVI 2.0, dysponując sztuczną inteligencją i gumowymi szczotkami AeroForce Multi Surface, DEEBOT T9 AIVI wykorzystuje funkcję wykrywania i unikania przeszkód w czasie rzeczywistym oraz dokładnie czyści każdą fakturę podłogi, w tym dywany. DEEBOT T9 AIVI ma także na pokładzie inne nowoczesne technologie, takie jak TrueMapping 2.0 do precyzyjnej nawigacji po domu. Jednocześnie aplikacja ECOVACS HOME App została dodatkowo wzbogacona o możliwość mapowania 3D. Siła ssania 3000 Pa zwiększa wydajność sprzątania, a elektryczny system oscylacyjny OZMO Pro 2.0 gwarantuje każdemu użytkownikowi bezprecedensowe, nowoczesne i szykowne sprzątanie domu.



DEEBOT T9 AIVI jest pierwszym modelem, w którym zastosowano technologię ECOVACS AIVI 2.0. Oprócz zdolności do automatycznego rozpoznawania 15 różnych obiektów (np. stacje dokujące do ładowania, kable, ściereczki czy skarpetki), zmodernizowany AI-powered AIVI 2.0 może zidentyfikować nawet bardziej powszechne przedmioty gospodarstwa domowego, takie jak mop, kapcie czy dywany, uniknąć utknięcia i czyścić bardziej efektywnie. Dodatkowo razem z technologią AIVI™ 2.0, polegającą na inteligentnym badaniu informacji o przestrzeni domowej, DEEBOT T9 AIVI może dostosować plan czyszczenia w oparciu o duży, identyfikujący znacznik - jak łóżko, sofa lub stolik kawowy. DEEBOT T9 AIVI oferuje również nowy rodzaj zabawy w domu - dwukierunkową, wysokiej jakości komunikację wideo i głosową z kamerą o wysokiej rozdzielczości oraz mikrofonem z redukcją szumów. W ten prosty sposób użytkownicy mogą widzieć, słyszeć i reagować na bieżąco np. na zachowanie dzieci czy futrzastych domowych pupili.



DEEBOT T9 AIVI wykorzystuje gumowe szczotki AeroForce Multi-Surface. Unikatowo zaprojektowana gumowa szczotka jest odpowiednia do wszystkich rodzajów podłóg, z możliwością odkurzania i usuwania brudu z trudnych powierzchni, np. dywanów. Podwójna konstrukcja szczotki może również obracać się w przeciwnym kierunku, aby automatycznie "wypluć" kable telefoniczne lub długie sznurki. Ząbkowana konstrukcja bieżnika zapobiega plątaniu się włosów i pomaga ograniczyć potrzebę wielokrotnego czyszczenia szczotki, co jest cechą docenianą szczególnie przez każdego, kto ma w domu długowłose zwierzęta domowe.



DEEBOT T9 AIVI jest również wyposażony w Elektryczny System Mopowania Oscylacyjnego OZMO™ Pro 2.0. Odpowiada on za wydajne odkurzanie i mopowanie za jednym zamachem, a jego poziom hałasu został zredukowany do 70 dB. Nakładka mopująca z mikrofibry zapewnia ciągłość procesu mopowania, a zmodernizowany system wykonuje 480 oscylacji na minutę, skutecznie usuwając uporczywe plamy i równomiernie wchłaniając wodę, dzięki czemu na podłodze nie pozostają resztki wody.



Siła ssania DEEBOT T9 AIVI, osiągająca wartość do 3000 Pa, jest najwyższa z całej serii DEEBOT. Użytkownicy mogą ją dostosować do swoich potrzeb dzięki czterostopniowej regulacji. Dzięki wytrzymałej konstrukcji z włókna szklanego, odkurzacz zapewnia długotrwałe i równomierne czyszczenie zarówno podłóg twardych, jak i dywanów.



Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że DEEBOT T9 AIVI jest kompatybilny ze stacją automatycznego opróżniania, która sama z siebie dba o opróżnienie kosza na śmieci po zakończeniu sprzątania. Aby niepotrzebnie nie kłopotać użytkowników koniecznością częstej wymiany, jednorazowy worek na kurz w stacji mieści brud i zanieczyszczenia aż do 30 dni. Pełna automatyzacja, bo tak oto można cieszyć się skutecznym sprzątaniem domu przez wiele tygodni przy maksymalnej wygodzie i minimalnej własnej ingerencji.



Dzięki TrueMapping 2.0 i czujnikowi dToF, technologii nawigacji opartej na laserowym mapowaniu, DEEBOT T9 AIVI może pochwalić się czterokrotnie większą precyzją w wykrywaniu obiektów o wielkości nawet dwóch milimetrów. Właśnie stąd bierze się jego możliwość szybkiego skanowania i mapowania wszystkich rodzajów wnętrz oraz szybkiego planowania efektywnej ścieżki sprzątania w dużym domu, bez konieczności monitorowania.



TrueMapping 2.0 z trójwymiarowymi mapami wprowadza zupełnie nowy wymiar wydajności automatycznego sprzątania i wszechstronności. Użytkownicy mogą szybko zlokalizować dokładną pozycję robota odkurzającego dzięki mapom 2D i 3D. W ich zasięgu leży również zarządzanie całym zadaniem sprzątania na bieżąco, przełączając się między mapami 2D i 3D za pomocą zaktualizowanej aplikacji ECOVACS HOME App. Interfejs użytkownika (UI) i wrażenia wizualne zostały w niej znacznie ulepszone, z zachowaniem map pomieszczeń zarówno w 2D, jak i 3D, a także z możliwością łatwego zarządzania przez użytkownika. Co więcej, wystarczy za pomocą aplikacji włączyć osobiste preferencje czyszczenia, aby rozpocząć stosowanie spersonalizowanych ustawień sprzątania dla różnych pomieszczeń.



Warto wspomnieć, że marka ECOVACS zdecydowała się współpracować z firmą iRobot w celu poprawy wydajności, zwiększenia komfortu użytkowania i konkurencyjności swoich produktów na globalnym rynku. W praktyce wygląda to tak, że iRobot kupuje od ECOVACS wyłącznie zintegrowane produkty robotów odkurzających i mopujących, oparte na unikalnym projekcie ECOVACS. Z kolei iRobot udziela ECOVACS licencji na swoją unikatową technologię AeroForce i związane z nią prawa własności intelektualnej.



DEEBOT T9 AIVI jest dostępny w sprzedaży na polskim rynku od 31 stycznia, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 2899 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Hama