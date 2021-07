AGON by AOC pierwsze modele monitorów AG493QCX oraz AG493UCX2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AOC odświeża ofertę produktów dla graczy: monitorów, słuchawek, klawiatur oraz myszy i podkładek. Wszystkie należą teraz do marki AGON by AOC. Wczoraj zaprezentowano jej segment o nazwie AOC GAMING. Dziś odsłaniany jest segment AGON, przeznaczony dla graczy stawiających na współzawodnictwo. Pierwszymi modelami go reprezentującymi są 49-calowe AG493QCX oraz AG493UCX2. AG493UCX2 wyświetla obraz o rozdzielczości Dual Quad HD (5120 x 1440 px) przy odświeżaniu 165 Hz. Dla AG493QCX są to odpowiednio Dual Full HD (3840 x 1080 px) i 144 Hz. Czasy reakcji paneli obu modeli są na poziomie 1 ms MPRT oraz 4 ms GtG.







Nowe monitory zbudowano w oparciu o 49-calowe matryce typu VA w formacie 32:9. Jest to odpowiednik dwóch złączonych ze sobą wyświetlaczy 27-calowych o klasycznych proporcjach 16:9. Ich promień zakrzywienia wynosi 1800R. Obie konstrukcje wspierają synchronizację obrazu Adaptive Sync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu. Nie zabrakło też wsparcia dla technologii VESA DisplayHDR 400. Całość dopełniają dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 5 W.



Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy trzema możliwościami zmiany parametrów obrazu:

• standardowe przyciski na obudowie monitora;

• oprogramowanie AOC G-Menu;

• pilot bezprzewodowy.



Stopy nowych monitorów zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej stabilności, a solidna konstrukcja – wykonana z metalu.



Wyświetlacze superultrapanoramiczne potrafią polepszyć rozeznanie sytuacyjne poprzez pokazanie szerszego wycinka świata gry. Odczują to szczególnie fani gier strategicznych, w których wyświetli się większy obszar mapy oraz entuzjaści tytułów MMO. Duża powierzchnia ekranu jest też pomocna w symulatorach, które przedstawiają dużo przełączników, wykresów i informacji.



Oba prezentowane monitory mogą wyświetlać obraz z różnych źródeł w trybie Picture-by-Picture. Do łączności z zewnętrznymi urządzeniami użytkownik otrzymuje po dwa porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort 2.1, a także trzy porty USB. W modelu AG493UCX2 znajduje się dodatkowo złącze USB-C.



Sugerowana cena detaliczna AOC AG493UCX2 wynosi 5379 PLN oraz 4259 PLN w przypadku AOC AG493QCX. Oba monitory będą dostępne od września. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.































Źródło: Info Prasowe / AOC