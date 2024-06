AGON by AOC przedstawia monitor C27G4ZXEK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC przedstawia AOC GAMING C27G4ZXE. Jest to zakrzywiony, 27-calowy monitor Full HD z odświeżaniem ekranu na poziomie 280 Hz. Rozszerza on ofertę debiutującej w tym roku serii G4. Charakteryzują ją smukłe, a zarazem kanciaste konstrukcje, inspirowane myśliwcami wykorzystującymi technologię stealth. Ekran AOC GAMING C27G4ZXE wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), a jego lekkie zakrzywienie 1500R naśladuje naturalną krzywiznę ludzkiego oka. Częstotliwość odświeżania 280 Hz powinna zadowolić graczy lubiących tytuły nastawione na rywalizację. Urządzenie osiąga czas reakcji matrycy GtG 1 ms oraz 0.3 ms MPRT i charakteyzuje się zminimalizowanym efektem smużenia oraz rozmycia ruchu.







Dodatkowo pomaga w tym tryb MBR (Motion Blur Reduction), wykorzystujący podświetlenie stroboskopowe. Dzięki wstawianiu co drugiej czarnej klatki między właściwy obraz, wrażenie ostrości i płynności obrazu jest dodatkowo spotęgowane.



Wsparcie HDR10 i Adaptive-Sync

Monitor wyposażono w panel Fast VA o wysokim kontraście 4000:1, który zapewnia głęboką czerń i żywe kolory. Dzięki obsłudze sygnału HDR10, urządzenie może wyświetlać szeroki zakres tonalny barw, wydobywając więcej detali z ciemnych, jak i jasnych scen. W celu wyeliminowania efektu rwania obrazu, AOC GAMING C27G4ZXE obsługuje technologię Adaptive-Sync. Synchronizuje ona częstotliwość odświeżania monitora z ilością klatek na sekundę, które wyświetla karta graficzna.



Konstrukcja przypominająca samolot z technologią stealth

C27G4ZXE charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem z szaro-czarną kolorystyką, która powinna wpasować się w większość stanowisk gamingowych. Wąskie ramki monitora i ostre linie obudowy wyglądem przypominają nowoczesny samolot bojowy. Podstawa wyświetlacza nie zajmuje dużo miejsca na biurku, lecz jednocześnie zapewnia stabilność. Kompatybilność z mocowaniem VESA 100x100 sprawia, że nowy model AOC można zamontować na ramionach dla monitorów.



Cena i dostępność

AOC GAMING C27G4ZXE wejdzie do sprzedaży w lipcu w sugerowanej cenie detalicznej 989 PLN. Monitor objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.





























źródło: Info Prasowe - AOC