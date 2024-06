Nowe smartwatche myPhone

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Polska firma myPhone rozszerza swoje portfolio zegarków. Do oferty trafiły właśnie modele myPhone Watch Adventure z GPS i myPhone Classic 2 z funkcją rozmów Bluetooth. Pierwszy z nich będzie doskonałym towarzyszem wakacyjnych wyjazdów i wycieczek, drugi sprawdzi się jako uniwersalny dodatek do każdej stylizacji. myPhone Watch Adventure został wyposażony w 1,43-calowy, okrągły ekran AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli z funkcją Always on Display, umożliwiającą stałe wyświetlanie najważniejszych informacji nawet na zablokowanej tarczy.







Zegarek posiada wbudowany lokalizator GPS, który umożliwia zapisywanie przebytej trasy podczas wędrówek lub treningów na świeżym powietrzu. Długi czas działania zapewnia pojemna bateria 370 mAh. W awaryjnych sytuacjach pomocne będą kompas oraz przycisk SOS. W zestawie znajduje się dodatkowy silikonowy pasek do wymiany.



Ochrona przed wodą, funkcje zdrowotne i Bluetooth Calling

To zdecydowanie model dla aktywnych użytkowników. Smartwatch oferuje ponad 50 trybów sportowych, klasę wodoodporności 3 ATM oraz funkcję usuwania wody za pomocą wibracji. Zegarek sprawdzi się również jako asystent zdrowia, monitorując na bieżąco m.in. tętno, poziom tlenu we krwi, sen i stres. Mierzy także HRV (zmienność rytmu serca), co z pewnością ucieszy miłośników sportów wytrzymałościowych. Model Adventure zapewnia sprawną komunikację z bliskimi. Umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń głosowych oraz odczytywanie powiadomień o wiadomościach SMS, e-mail i innych komunikatorach, dzięki połączeniu Bluetooth 5.3. Wszystkim można zarządzać za pomocą dedykowanej aplikacji Fibeing, która współpracuje zarówno z Androidem, jak i iOS. Dzięki niej można wrócić do zapisanych tras, treningów oraz pomiarów zdrowotnych.



myPhone Watch Adventure kosztuje 329 PLN i można go kupić w sklepie internetowym producenta oraz w wybranych elektromarketach. Zegarek jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i szarej.





myPhone Watch Classic 2 - klasyka zawsze na czasie

Drugi z nowych zegarków, myPhone Watch Classic 2, został wyposażony w 1.85-calowy prostokątny ekran TFT o rozdzielczości 240 × 284 pikseli. Tarcze smartwatcha można dowolnie personalizować, np. ustawiając zdjęcie swojego pupila. Smartwatch ma baterię o pojemności 260 mAh. Dzięki funkcji Bluetooth Calling, która umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą zegarka, oraz obsłudze powiadomień i sterowaniu funkcjami telefonu, Classic 2 będzie ważnym narzędziem do komunikacji z najbliższymi.



Tryby sportowe, asystent zdrowia i aplikacja do zarządzania

Smartwatch posiada wiele trybów sportowych do wyboru, które pomogą nam zadbać o odpowiednią sprawność fizyczną. Dobrą kondycję pozwolą utrzymać także funkcje związane z monitorowaniem zdrowia. To m.in. pomiar tętna, ciśnienia, poziomu tlenu we krwi, aktywność snu oraz poziom stresu. Nie zabrakło także trybu kobiecego, który pozwala na monitorowanie cyklu menstruacyjnego. Zegarek współpracuje z systemami Android i iOS oraz z aplikacją SMART-TIME PRO, która pozwala w łatwy i intuicyjny sposób dotrzeć do zapisanych danych z treningów czy statystyk snu.



myPhone Watch Classic 2 kosztuje 139 PLN i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej. Zegarek można kupić w sklepie internetowym producenta oraz w wybranych elektromarketach.



































źródło: Info Prasowe - mPTech