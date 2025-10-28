AMD - Dwa nowe superkomputery w USA - Lux i Discovery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj wieczorem firma AMD ogłosiła, że we współpracy z Departamentem Energii (DoE) USA oraz Oak Ridge National Laboratory (ORNL), przygotowuje dwa następnej generacji systemy obliczeniowe: Lux oraz Discovery. Będą to flagowe superkomputery DoE - pierwszy z nich ma zostać uruchomiony w ciągu najbliższego pół roku i będzie pierwszą w USA narodową „fabryką AI” przeznaczoną do badań naukowych. Drugi ma zostać zainstalowany w 2028 roku umacniając czołową pozycję Stanów Zjednoczonym w dziedzinie superkomputerów i sztucznej inteligencji. Dzięki zaawansowanym technologiom AMD – w tym procesorom EPYC oraz akceleratorom Instinct – Lux i Discovery umożliwią prowadzenie badań w takich obszarach jak energia, medycyna, biologia, materiały czy bezpieczeństwo.







Obie maszyny będą działać w oparciu o otwarte standardy i oprogramowanie, co zapewni elastyczność, bezpieczeństwo danych oraz łatwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Łączna wartość inwestycji publiczno-prywatnej w te projekty to aż miliard dolarów.



Lux, to owoc współpracy ORNL, AMD, Oracle Cloud Infrastructure oraz HPE, który ma za zadanie położyć fundament pod rozwój i trenowanie naukowych i inżynieryjnych modeli AI. Będzie wykorzystywał całe spektrum zaawansowanych technologii AMD - procesory EPYC, akceleratory Instinct MI355X oraz kontrolery sieciowe Pensando, dzięki którym da Stanom Zjednoczonym przewagę w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji na polu naukowym. System ten jest zarazem fabryką AI, która tworzy podwaliny pod zupełnie nowe partnerstwa publiczno-prywatne.



Discovery, to z kolei superkomputer, który pogłębia współpracę DoE, ORNL, HPE i AMD. W jego sercu będą następnej generacji procesory AMD EPYC (o kodowej nazwie "Venice") i akceleratory AMD Instinct MI430X, które zaprojektowano specjalnie dla systemów suwerennego AI i obliczeń naukowych. Projektowany jest w myśl zasady "Bandwidth Everywhere", dzięki czemu ma zapewnić znacznie większą przepustowość, wydajność, efektywność i możliwości AI w porównaniu do pierwszych maszyn o mocy przekraczającej 1 EksaFLOPS, takich jak zlokalizowany w ORNL Frontier. Ponadto aplikacje i środowiska programistyczne z tego starszego systemu będzie można bezproblemowo przenieść do nowego.



„System Discovery pozwoli nam przyspieszyć innowacje naukowe jeszcze bardziej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział Stephen Streiffer, dyrektor Oak Ridge National Laboratory. „Integracja wysokowydajnych obliczeń z AI otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach, od biologii po bezpieczeństwo narodowe.”



„Jesteśmy dumni ze współpracy z Departamentem Energii i ORNL, która umożliwia rozwój fundamentów amerykańskiej nauki i innowacji” – powiedziała dr Lisa Su, prezes i dyrektor generalna AMD. „Lux i Discovery wykorzystają nasze technologie obliczeniowe, aby wspierać najważniejsze priorytety badawcze USA pokazując siłę partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce.”













źródło: Info Prasowe - AMD