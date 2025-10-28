Samsung Pay debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłasza wprowadzenie usługi Samsung Pay na polski rynek. Od dziś użytkownicy urządzeń Galaxy mogą dodawać swoje karty płatnicze Visa i Mastercard do aplikacji Samsung Wallet i płacić zbliżeniowo za pomocą smartfona lub smartwatcha – szybko, wygodnie i bezpiecznie. Udostępnienie płatności mobilnych na urządzeniach Galaxy to ważne uzupełnienie dotychczasowej oferty portfela cyfrowego Samsung Wallet. Polscy użytkownicy mogli do tej pory korzystać z funkcji Samsung Wallet, takich jak przechowywanie kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych. Teraz, dzięki udostępnieniu Samsung Pay, Samsung Wallet zyskuje pełną funkcjonalność, stając się prawdziwym centrum zarządzania cyfrowym życiem użytkownika z poziomu ekosystemu Galaxy.







Samsung Wallet z usługą Samsung Pay

Wraz z integracją Samsung Pay, aplikacja Samsung Wallet oferuje użytkownikom w Polsce wszechstronny zestaw funkcji cyfrowego portfela. Do kluczowych możliwości należą:

- Płatności zbliżeniowe smartfonem: dodawanie kart debetowych i kredytowych do Samsung Wallet i płacenie smartfonem Galaxy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe (NFC). Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu fizycznej karty – wystarczy aktywować telefon i zbliżyć go do czytnika.

- Płatności zegarkiem: wygoda płacenia z nadgarstka dzięki obsłudze Samsung Pay na inteligentnych zegarkach Galaxy z serii Galaxy Watch. Użytkownik może zapłacić przykładając smartwatch do terminala, bez konieczności sięgania po portfel czy telefon.

- Wygoda w jednym miejscu: oprócz kart płatniczych aplikacja Samsung Wallet umożliwia przechowywanie w jednym miejscu także innych cyfrowych kart i dokumentów – biletów lotniczych, kart lojalnościowych i kluczy cyfrowych (np. do samochodu czy domu). Wszystkie te elementy są dostępne od ręki z poziomu smartfonu lub smartwatcha Galaxy.



Nowy standard bezpieczeństwa transakcji

Samsung Pay w aplikacji Samsung Wallet korzysta z zaawansowanej platformy zabezpieczeń Samsung Knox, która zapewnia ochronę danych na wielu poziomach – od sprzętu po oprogramowanie. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań systemu Android, Knox tworzy dodatkową, odizolowaną warstwę bezpieczeństwa (Trusted Execution Environment – TEE), w której działają kluczowe elementy portfela, takie jak obsługa płatności, biometrii czy szyfrowania danych. Każda transakcja jest chroniona technologią end-to-end encryption (E2E) – dane są szyfrowane w całej ścieżce komunikacji między urządzeniem a bankiem i są przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika, nie na zewnętrznych serwerach. Nawet w przypadku przechwycenia transmisji, informacje pozostają niemożliwe do odszyfrowania.



Samsung Pay wykorzystuje też bezpieczeństwo sprzętowe – elementy takie jak czytnik linii papilarnych, ekran dotykowy czy moduły wyświetlania działają w ramach izolowanego środowiska TEE. Dodatkowe mechanizmy, takie jak Trusted Boot, Secure Boot i ochrona jądra systemu w czasie rzeczywistym, zapobiegają wszelkim próbom rootowania lub modyfikacji urządzenia. W przypadku wykrycia zagrożenia portfel i wszystkie dane płatnicze zostają automatycznie zablokowane. W razie zagubienia telefonu użytkownik może też zdalnie zablokować lub usunąć Samsung Wallet za pośrednictwem usługi Smart Things Find, zapewniając pełną kontrolę nad swoim cyfrowym portfelem.



Aktywacja i dostępność usługi Samsung Pay

Aby rozpocząć korzystanie z Samsung Pay, użytkownicy powinni upewnić się, że posiadają odpowiednią wersję systemu Android (minimum 11) oraz najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet na swoim urządzeniu. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Galaxy Store oraz Google Play. Po uruchomieniu Samsung Wallet należy zalogować się na konto Samsung, a następnie dodać swoją kartę płatniczą, postępując zgodnie z instrukcjami, wpisując dane karty lub skanując ją aparatem, a potem przechodząc proces weryfikacji (np. kodem SMS otrzymanym z banku). Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, po czym można od razu zacząć płacić telefonem lub zegarkiem.



Samsung Pay jest dostępny na kompatybilnych urządzeniach Galaxy wyposażonych w NFC. Usługa będzie dostępna na szerokiej gamie smartfonów Samsung – od flagowych modeli z serii Galaxy S i Z po wybrane telefony z serii A – pod warunkiem, że posiadają moduł zbliżeniowy NFC oraz zaktualizowane oprogramowanie (One UI). Lista urządzeń kompatybilnych dostępna jest na stronach Samsung. Płatności na zegarku są możliwe na nowszych smartwatchach z rodziny Galaxy Watch, obsługujących aplikację Samsung Wallet.



































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG