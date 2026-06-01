AMD - Wsparcie AM5 do 2029, nowe procesory AMD Ryzen 7...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Firma AMD rozpoczęła dziś Computex 2026, reafirmując innowacje dla graczy, długoterminowe wsparcie platform PC oraz poszerzając dostęp do wydajnych opcji sprzętowych do grania. Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy takie news’y, jak zapowiedź wprowadzenia na rynek procesora AMD Ryzen 7 5800X3D w specjalnej urodzinowej wersji, która ma na celu uczczenie 10-lecia platformy AM4. Pojawi się ona 25 czerwca w cenie sugerowanej na poziomie 349 USD. Zapowiedziano także wprowadzenie procesora AMD Ryzen 7 7700X3D, który będzie nową, bardziej przystępną opcją dla graczy chcących wykorzystać AMD 3D V-Cache. Sugerowana cena tego modelu to 329 USD, a 16 lipca trafi on do sprzedaży.







Potwierdzono ponadto, że wsparcie dla platformy AM5 będzie trwało aż do 2029 roku, co stanowi tą platformę, jako jedną z najbardziej długowiecznych w historii komputerów osobistych.



Od teraz dostępna będzie na całym świecie karta graficzna AMD Radeon RX 9070 GRE w cenie sugerowanej na poziomie 549 USD. Jest to model GPU, który wyposażony jest w 12 GB VRAM i oferuje wydajność odpowiednią do grania w rozdzielczości 1440p.



Więcej informacji znajdziecie na na blogu AMD.





























źródło: Info Prasowe - AMD