AMD - Wsparcie AM5 do 2029, nowe procesory AMD Ryzen 7...
Firma AMD rozpoczęła dziś Computex 2026, reafirmując innowacje dla graczy, długoterminowe wsparcie platform PC oraz poszerzając dostęp do wydajnych opcji sprzętowych do grania. Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy takie news’y, jak zapowiedź wprowadzenia na rynek procesora AMD Ryzen 7 5800X3D w specjalnej urodzinowej wersji, która ma na celu uczczenie 10-lecia platformy AM4. Pojawi się ona 25 czerwca w cenie sugerowanej na poziomie 349 USD. Zapowiedziano także wprowadzenie procesora AMD Ryzen 7 7700X3D, który będzie nową, bardziej przystępną opcją dla graczy chcących wykorzystać AMD 3D V-Cache. Sugerowana cena tego modelu to 329 USD, a 16 lipca trafi on do sprzedaży.
Potwierdzono ponadto, że wsparcie dla platformy AM5 będzie trwało aż do 2029 roku, co stanowi tą platformę, jako jedną z najbardziej długowiecznych w historii komputerów osobistych.
Od teraz dostępna będzie na całym świecie karta graficzna AMD Radeon RX 9070 GRE w cenie sugerowanej na poziomie 549 USD. Jest to model GPU, który wyposażony jest w 12 GB VRAM i oferuje wydajność odpowiednią do grania w rozdzielczości 1440p.
Więcej informacji znajdziecie na na blogu AMD.
to żart, ale widać, że AMD doskonale wie, że osoby na AM4 nie przejdą na AM5 z DDR5 które są teraz bardzo drogie, więc oferuje reaktywację procesora w absurdalnej cenie. Procesora, który nawet pod undervoltingu jest wolniejszy niż tańszy i5-14600K/KF, a który też potrafi pracować z DDR4.
Wszystko się zgadza, ale jak masz płytę na AM4,to lepiej zmienić procka na nowszy i wydajniejszy model,niż zmieniać platformę na Intela.Taki zestaw pociągnie min 3-4 lata i wtedy można zmieniać już na nowszy zestaw.
To samo dotyczy zapowiedzianego,tańszego modelu Ryzen 7 7700X3D,który wedle zapowiedzi jest droższy niż rywal R7 7800X3D.Na spadek cen będzie trzeba poczekać.