uRage nie wyhamowuje. - najnowsze propozycje o zadziornej stylistyce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka uRage, znana z atrakcyjnie wycenionych akcesoriów gamingowych, po kilku latach powróciła na polski rynek. Niezmiennie celuje w szeroki asortyment dla graczy, który sprawdzi się na długie lata i wyróżnia pod względem designu. Stawia na nowoczesne wzornictwo, nie zapominając oczywiście o jakości. Nie inaczej jest z najnowszymi produktami dla użytkowników PC, ale też konsol Playstation 5 i Xbox Series S/X. Spójrzmy bliżej, co też znalazło się w portfolio uRage. Klawiatura Exodus 215 Illuminated, jest to pełnowymiarowa przewodowa klawiatura (wymiary: 3.7 x 44.5 x 15.5 cm, 700 g wagi, łącznie 105 przycisków), dysponująca podświetleniem RGB w kolorach tęczy. Dzięki funkcjom anti-ghosting z obsługą do 26 klawiszy jednocześnie i WIN-Lock mamy tu gwarancję błyskawicznej reakcji (8 ms).







Dodatkowo klawiatura została wyposażona w 12 funkcji multimedialnych - idealnie zarówno do gier, jak i codziennego użytku. Nie mogło oczywiście zabraknąć składanych nóżek. Długość kabla USB-A wynosi 1.8 m. Wariant Exodus 215 Iluminated został wyceniony na poziomie 79 PLN.



- Myszka Reaper 410 - Kolejna „tradycyjna” propozycja z kablem w roli głównej, co sprawia, że nie musimy nigdy kłopotać się z czekaniem na naładowanie akumulatora. Model Reaper 410 to lekki (wymiary 7.6 x 4.1 x 12.6 cm, waga 76 g), precyzyjny i ergonomiczny gryzoń dla osób praworęcznych. Jest wyposażony w błyskawiczne i trwałe przełączniki optyczne, czujnik o rozdzielczości od 100 do 12000 DPI, konfigurowalne podświetlenie RGB, rolkę do przewijania oraz 7 programowalnych przycisków o żywotności 80 mln kliknięć. Częstotliwość odświeżania myszki wynosi 1000 Hz, a czas reakcji to jedynie 1 ms. Kabel uFlex o długości 2 m jest odłączany. Katalogowa cena wynosi 159 PLN.



- Głośniki BLAST-R 200 2.0 - Te „łobuzersko” wyglądające głośniki o maksymalnej mocy 6 W doskonale wpasują się na blat każdego biurka. Klasyka nigdy nie zawodzi, więc wystarczy podłączyć kabel USB-A i Jack 3.5 mm do komputera lub laptopa, a już możemy cieszyć się lepszym dźwiękiem i stylowym, wielokolorowym podświetleniem LED na paskach na obudowie. Głośność można regulować pokrętłem z przodu jednego z głośników. Wymiary to 17.6 x 8.4 x 9 cm, zaś długość kabla sięga jednego metra. Zakres częstotliwości subwoofera i głośników wynosi 20–20000 Hz. Możemy je mieć za jedyne 89 PLN.



- Słuchawki SoundZ 200 V2 - Te nauszne przewodowe słuchawki powstały z myślą o graczach PC, ale także miłośnikach konsoli Sony Playstation 5, a także Series S/X od Microsoftu. Postawiono w tym przypadku na wysoki komfort noszenia dzięki nausznikom z dopasowującą się do kształtu małżowin pianką, intuicyjną obsługę i dźwięk 3D. Te czarne słuchawki ważą tylko 258 g, nie będą więc uciskać w uszy. Producent pomyślał o składanym, elastycznym wielokierunkowym mikrofonie na pałąku. Kabel ma długość 2.2 m. Cena modelu uRage SoundZ 200 V2 wynosi 129 PLN.



Pozostałe parametry techniczne słuchawek:

Czułość: 108 dB ± 3 dB

Impedancja: 32 Ω

Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz

Impedancja mikrofonu: 2200 Ω

Czułość mikrofonu: -42 dB +/- 3 dB

Zakres częstotliwości mikrofonu: 50 Hz – 10 kHz































źródło: Info Prasowe - HAMA