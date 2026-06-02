CORSAIR - najnowsze innowacje w obudowach i zasilaczach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ma przyjemność ogłosić szeroką gamę komponentów na targach Computex 2026, dając konstruktorom większy wybór, elastyczność i wydajność w zakresie obudów, zasilaczy i chłodzenia. Wiodące modele to wytrzymała obudowa WARTHOG i innowacyjny zintegrowany układ chłodzenia iCUE LINK TITAN II ULTRA LCD. Nowością są również AXi SHIFT, HXi SHIFT Crystal, zasilacze z serii RMe, obudowa 2800X, ulepszona obudowa FRAME 5000D oraz rozszerzone produkty ekosystemu iCUE LINK dla usprawnienia budowy i wydajnego chłodzenia. CORSAIR WARTHOG czerpie inspirację z uwielbianej C70 Vengeance, wzbogaconej o przyjazne dla konstrukcji funkcje i elastyczność oczekiwaną od nowoczesnej obudowy...







Ta wytrzymała obudowa mid-tower została stworzona dla konstruktorów, którzy oczekują maksymalnej elastyczności, silnego przepływu powietrza i długotrwałej wytrzymałości. Gruba stalowa konstrukcja, zintegrowane uchwyty i łatwo dostępne panele boczne sprawiają, że jest wytrzymała i doskonale się sprawdza. Przedni i górny panel z wzorem 3D-Y oferują intensywny przepływ powietrza dla efektywnego chłodzenia ze wsparciem dla 360-milimetrowego radiatora w wielu miejscach montażowych.



AX1600i triumfalnie powraca, aby odzyskać swoje miejsce w czołówce zasilaczy dzięki AX1600i SHIFT. Jest to produkt wieloletnich wysiłków inżynieryjnych, a ten zmodernizowany flagowy zasilacz zarówno podtrzymuje, jak i rozszerza legendarną reputację swojego poprzednika, oferując światowej klasy funkcje i sprawność elektryczną z najnowocześniejszymi komponentami zapewniającymi bardzo niski poziom hałasu, ekstremalną wydajność, wyjątkową niezawodność i wszechstronne cyfrowe sterowanie. To najwyższej klasy model, z szerokim zastosowaniem azotku galu (GaN), co pozwoliło naszym inżynierom uczynić go jednym z najbardziej kompaktowych zasilaczy z certyfikatem Cybenetics Titanium o mocy 1600 W na świecie, o długości zaledwie 170 mm, dzięki czemu z łatwością mieści się w każdej obudowie ATX. Jego kompaktowy rozmiar i nowo dodane, montowane z boku złącza SHIFT sprawiają, że prowadzenie przewodów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wyposażony jest w podwójne złącza 12V-2x6 dla konfiguracji wielu kart graficznych i oferuje ŁĄCZNOŚĆ iCUE LINK i USB do monitorowania w czasie rzeczywistym oraz intuicyjne sterowanie dla tych, którzy chcą dostosować każdy aspekt działania zasilacza. Całość uzupełniają w 100% japońskie kondensatory działające w temperaturze 105°C, 140-milimetrowy wentylator z dynamicznym łożyskiem z trybem Zero RPM, który aktywuje się przy niskim obciążeniu, powodując zatrzymanie obrotów wentylatora w celu zapewnienia cichej pracy, oraz superelastyczne, indywidualnie osłonięte kable typu 5 z siatki spadochronowej, zapewniające profesjonalny wygląd i łatwe prowadzenie kabli.



HX1000i SHIFT CRYSTAL prezentuje innowacje CORSAIR dzięki przezroczystym panelom bocznym, które ujawniają jego nieskazitelne wnętrze i doskonałość inżynieryjną. PinProtect+ zapewnia ochronę nadprądową każdego pinu dla natywnego kabla 90° 12V-2x6 wraz z monitorowaniem prądu kabla w czasie rzeczywistym w iCUE. 140-milimetrowy wentylator z magnetycznym łożyskiem RGB dodaje wizualnego uroku, a wysokiej jakości, indywidualnie osłonięte kable z niskoprofilowymi grzebieniami zapewniają czyste, profesjonalne wykończenie. Dzięki zintegrowanemu koncentratorowi systemu iCUE LINK, wydajności potwierdzonej certyfikatem Cybenetics Platinum i montowanym z boku złączom SHIFT, jest on stworzony do łatwej instalacji. W pełni modularne okablowanie typu 5, certyfikat ATX 3.1, gotowość do obsługi PCIe 5.1 i dziesięcioletnia gwarancja sprawiają, że jest to centralny element każdej wysokowydajnej konstrukcji.



Zasilacz CORSAIR RM1200e, to nowy flagowy zasilacz RMe stworzony z myślą o ambitnych grach, dostępny w kolorze czarnym i białym. Jako pierwszy w historii CORSAIR, posiada zabezpieczenie nadprądowe PinProtect (OCP) na porcie 12V-2x6, aby chronić karty graficzne przed uszkodzeniem z powodu zbyt dużego natężenia prądu. Posiada nową kartkę wentylatora 3D-Y dla lepszego chłodzenia, a także wysokiej jakości wytłoczone kable z niskoprofilowymi grzebieniami kablowymi. Posiada certyfikat Cybenetics Platinum, certyfikat Intel ATX 3.1 i obsługuje PCIe 5.1. 140-milimetrowy wentylator posiada tryb Zero RPM zapewniający cichą pracę przy niskim obciążeniu, a 10-letnia gwarancja oznacza, że wytrzyma kilka konstrukcji.



Wzmocnij swój komputer niezawodnym zasilaczem CORSAIR RM850e lub RM1000e z dołączonym kablem ThermalProtect 12V-2x6 z ochroną przed przegrzaniem (OTP). Seria RMe z dołączonym kablem ThermalProtect zapewnia niezawodną wydajność potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Platinum, a kabel ThermalProtect pomaga chronić kartę graficzną przed przegrzaniem, zapewniając niezawodną wydajność i dodatkową ochronę GPU.



Zasilacze te posiadają certyfikat Intel ATX 3.1 i są zgodne ze standardem PCIe 5.1 oraz są wyposażone w elastyczne, wytłaczane kable i niskoprofilowe grzebienie ułatwiające prowadzenie przewodów. Wentylator 120 mm ze zoptymalizowaną krzywą wentylatora i trybem Zero RPM zapewnia cichą pracę, a kondensatory działające w temperaturze 105°C i siedmioletnia gwarancja zapewniają dodatkowy spokój ducha.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR