MARVO Niro 50 White

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rynek niedrogich myszy jest przeogromny i coraz ciężej jest sobie coś sensownego wybrać. W dodatku Ci, którzy "przejechali" się już na marketowych markach, które w rozgrywkach Counter Strike lub innych, dynamicznych grach tylu FPS, rozczarowały nieprzewidywalnym rwaniem podczas zwrotów celownika, raczej nie mają już zaufania do tańszych produktów. Niemniej nie zawsze zasoby naszego portfela pozwalają na zakup czegoś z górnej półki, a czasami mamy pecha i nasz gryzoń, którego używaliśmy od kilku lat, nagle wyzionął ducha...





źródło: Klinika IN4

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