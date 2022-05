AMD - zestaw startowy dla robotyki w inteligentnych fabrykach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Robotyka to dziś podstawa współczesnych inteligentnych fabryk i jest coraz częściej wykorzystywana w szeregu zastosowań poza przemysłem. Chcąc odpowiedzieć na to rosnące zapotrzebowanie firma AMD przedstawia dziś robotyczny zestaw startowy Kria KR260, czyli najnowszy produkt w portfolio adaptacyjnych modułów SOM (system-on-module) z rodziny Kria. To skalowalna platforma deweloperska, która zapewnia 5-krotnie lepszą produktywność, 8-krotnie lepszy stosunek wydajności do pobieranej energii i 3.5-krotnie niższe opóźnienia w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań na bazie GPU firmy Nvidia.







Analitycy Omdia przewidują, że w lata 2019-2025 rynek komponentów robotyki będzie rocznie rósł o 20,4% (wg metodologii CAGR), a całkowity przychód ma wynieść ok. 128 miliardów USD na koniec tego okresu. Tymczasem KR260 jest kompletnym rozwiązaniem wyposażonym zarówno w przygotowane interfejsy dla robotyki i przemysłu, ale także w szereg aplikacji dostępnych w AMD-Xilinx App Store, które umożliwiają szybką i łatwą ścieżkę wdrożenia. Firma AMD współpracuje ponadto z Open Robotics, czyli twórcami ROS 2, którzy tworzą także inne otwarte platformy programowe i sprzętowe dla robotyki.



„Rodzina Kria SOM i zestaw startowy KR260 zapewniają społeczności skupionej wokół robotyki znakomite połączenie wydajności, elastyczności i krótkiego czasu wdrożenia. — powiedział Brian Gerkey, dyrektor generalny Open Robotics. — Użytkownicy mogą tworzyć definiowany programowo sprzęt i budować rozwiązania, które zapewnią optymalny stosunek wydajności na Wat, ochronę, efektywność i adaptowalność. Jako Open Robotics jesteśmy podekscytowani mogąc współpracować z AMD-Xilinx przy rozpoznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby robotyki przy użyciu akceleracji sprzętowej, która pozwoli tworzyć nowe aplikacje na bazie platformy KR260.”













Źródło: Info Prasowe / AMD