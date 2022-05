Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti to nowa flagowa karta graficzna przeznaczona dla entuzjastów. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 10752 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Na pokładzie znalazła się też pamięć GDDR6X o przepustowości 21 Gb/s i pojemności aż 24 GB (magistrala 384-bit). GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite autorstwa INNO3D wyróżnia się masywnym blokiem wodnym przystosowanym do integracji z istniejącym systemem chłodzenia cieczą. W bloku znajduje się niklowana, miedziana płytka oraz zoptymalizowany układ kanalików wodnych.







Takie połączenie pozwoli skutecznie odprowadzić ciepło ze wszystkich newralgicznych miejsc. Ponadto producent zadbał o konfigurowalne podświetlenie aRGB oraz elegancki backplate chroniący i usztywniający laminat. Dzięki temu całość wygląda elitarnie, jak na flagowy układ przystało.



Karta graficzna pracuje ze standardowymi taktowaniami 1560 MHz, natomiast w trybie Boost przyspiesza do 1890 MHz. Pod obciążeniem będzie więc o 30 MHz szybsza od referencyjnej wersji układu. Nie ulega jednak wątpliwości, że chłodzenie wodne iChill Frostbite zachęci użytkowników do wyciśnięcia z rdzenia ostatnich soków.



Jednostka INNO3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite zajmie w obudowie komputera trzy sloty, a jej wymiary to 220 mm x 160 mm (długość i wysokość). Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. złącze zasilania 12+4 pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia