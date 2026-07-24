AMD Advancing AI 2026 - nowe wektory rozwoju AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczorajszego wieczoru, podczas Advancing AI 2026 – najważniejszej konferencji AMD w tym roku – firma zaprezentowała najbogatsze portfolio produktów, technologii i partnerów w swojej historii. Wraz z premierami obejmującymi cały stos obliczeniowy dla sztucznej inteligencji i robotyki, AMD przedstawiło również zaktualizowaną wizję rozwoju infrastruktury AI do 2030 r., wskazując, że dynamiczny wzrost rynku może zwiększyć całkowity potencjał branży do około 2 bln dolarów. Dzisiejsze nowości reprezentują ambicję AMD do odgrywania kluczowej roli w rozwoju sztucznej inteligencji – od końcowych urządzeń i robotyki po największe klastry obliczeniowe nowej generacji.







Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych informacji wraz z odnośnikami do publikacji, które je pogłębiają:

- Nowe systemy AI – AMD wprowadza AMD Helios, swoją pierwszą platformę AI w skali całej szafy serwerowej, łączącą 72 akceleratory Instinct MI455X, 18 procesorów EPYC 6. generacji, kontrolery Pensando oraz oprogramowanie ROCm. Platforma zapewnia do 30% więcej tokenów na dolara niż konkurencyjne rozwiązania, a pojedyncza szafa oferuje nawet 2.9 EFLOPS wydajności FP4 oraz 31 TB pamięci HBM4.

- Nowe procesory dla Agentic AI – AMD prezentuje AMD EPYC 9006, czyli 6. generację procesorów EPYC zaprojektowanych z myślą o erze agentowej sztucznej inteligencji. Topowe modele oferują nawet 256 rdzeni i 512 wątków, a portfolio obejmuje wyspecjalizowane układy do obsługi agentów AI, akceleratorów AI oraz wielu zastosowań biznesowych i obliczeń naukowych.

- Nowe akceleratory dla Agentic AI – Nowa generacja akceleratorów AMD Instinct MI400 obejmuje modele MI455X dla najbardziej zaawansowanych wdrożeń AI oraz tzw. fabryk AI oraz MI430X dla superkomputerów i krajowych centrów AI. Akcelerator MI455X zapewnia nawet 34-krotnie wyższą przepustowość generowania tokenów względem poprzedniej generacji, a MI430X oferuje do 288 TFLOPS wydajności w obliczeniach naukowych FP64.

- Nowe środowisko programistyczne AI – AMD prezentuje ROCm.ai, nowe środowisko programistyczne wykorzystujące AI do instalacji, wdrażania, diagnozowania i optymalizacji modeli. W jego skład wchodzą ROCm CLI, integracja z asystentami AI (Claude, Cursor i Codex) oraz system Hyperloom automatyzujący optymalizację wnioskowania, co przekłada się średnio na 3.3-krotny wzrost wydajności inferencji i 2.4-krotny wzrost wydajności trenowania na tym samym sprzęcie.

- Procesory dla AI PC – AMD rozwija lokalną AI na komputerach osobistych, umożliwiając uruchamianie modeli o wielkości do 200 mld parametrów przy 128 GB pamięci współdzielonej. Nadchodząca platforma Ryzen AI Max PRO 400 zwiększy te wartości do 300 mld parametrów i 192 GB pamięci, pozwalając uruchamiać coraz bardziej zaawansowane systemy agentowe bezpośrednio na komputerze użytkownika.

- Procesory dla robotyki i systemów autonomicznych – nowa rodzina procesorów AMD Ryzen AI Embedded X100 integruje do 16 rdzeni Zen 5, GPU i NPU w jednym układzie. Układy zapewniają do 2,1x wyższą wydajność CPU, 1,7x wyższą wydajność graficzną, 3.5x szybsze generowanie tokenów AI niż Intel Core Ultra Series 3 oraz do 3x wyższą wydajność FP32 względem Nvidia Jetson T5000.

- Pierwsza otwarta, zintegrowana platforma dla autonomicznych robotów – AMD prezentuje AMD Kria AI Robotics Developer Platform łączącą CPU, GPU, NPU i FPGA. Rozwiązanie pozwala realizować ponad 8 tys. decyzji sterujących na sekundę, utrzymując czas wnioskowania AI poniżej 100 ms, a jednocześnie obsługiwać nawet 2,3x więcej agentów AI niż Nvidia Jetson T5000.

- Otwarta sieć partnerów dla robotyki i fizycznej AI – AMD uruchamia AMD Robotics Partner Network skupiającą producentów sprzętu, dostawców oprogramowania, firmy zajmujące się symulacją, sensorami i integracją systemów. Celem programu jest skrócenie drogi od prototypu do wdrożenia i budowa otwartego ekosystemu robotyki bez uzależnienia od zamkniętych platform.



Ponadto AMD pogłębia współpracę z następującymi partnerami:

- OpenAI razem z AMD wspólnie optymalizuje cały stos AI – od układów scalonych po oprogramowanie. OpenAI planuje uruchomienie platformy AMD Helios od czwartego kwartału 2026 r., a współpraca obejmuje m.in. optymalizację obciążeń klasy GPT dla tego systemu.

- Meta współprojektuje z AMD infrastrukturę dla wdrożeń AI liczonych już w gigawatach mocy obliczeniowej. Firma prowadzi walidację procesorów EPYC 6. generacji oraz rozpoczęła testy platformy Helios pod kątem przyszłych wdrożeń na dużą skalę.

- Cerebras współpracuje z AMD w celu połączenia platformy Helios z układem Wafer-Scale Engine w rozwiązaniu przeznaczonym do ultraszybkiego wnioskowania AI. Nowa architektura może zapewnić nawet 5-krotnie wyższą efektywność energetyczną, mierzoną liczbą generowanych tokenów na wat.

- Cisco rozszerza współpracę z AMD, aby ułatwić przedsiębiorstwom wdrażanie lokalnej i hybrydowej sztucznej inteligencji. Połączenie platform AMD Ryzen AI Halo z technologiami Cisco do obsługi sieci, monitorowania, zarządzania i bezpieczeństwa pozwoli firmom uruchamiać agentowe systemy AI bliżej użytkowników i danych, przy zachowaniu centralnej kontroli wymaganej w środowiskach korporacyjnych.

- AT&T przetworzyło już ponad 1 bilion tokenów na akceleratorach AMD Instinct w środowisku Microsoft Azure i obsługuje średnio 45 mld tokenów dziennie. Ponadto AMD, AT&T i Microsoft rozwijają OTel 2.0, wyspecjalizowany model AI dla operatorów telekomunikacyjnych, trenowany na danych zgromadzonych w ramach inicjatywy Open Telco AI.

- Anthropic planuje wdrożenie do 2 GW infrastruktury bazującej na akceleratorach AMD Instinct MI455X i platformie Helios. Partnerstwo obejmuje także wykorzystanie modelu Claude do przyspieszenia rozwoju oprogramowania ROCm i optymalizacji obciążeń dla akceleratorów AMD.



Wszystko to potwierdza, że AMD buduje kompletną, otwartą platformę dla nowej generacji sztucznej inteligencji – od komputerów osobistych, przez robotykę i systemy autonomiczne, po największe centra danych. Platforma Helios zapewnia do 30% więcej tokenów na dolara niż konkurencyjne rozwiązania, akceleratory Instinct MI455X oferują nawet 34-krotnie wyższą przepustowość generowania tokenów względem poprzedniej generacji, a ROCm.ai pozwala znacząco zwiększyć wydajność istniejącej infrastruktury. Równolegle AMD rozwija dla robotyki i fizycznej AI otwarty ekosystem obejmujący procesory, moduły obliczeniowe, platformy programistyczne oraz sieć partnerów technologicznych, skracając drogę od prototypu do wdrożenia. W połączeniu z rosnącą liczbą współpracujących firm tworzy to spójne środowisko technologiczne umożliwiające rozwój sztucznej inteligencji od urządzeń brzegowych po wielkoskalowe klastry obliczeniowe.





































źródło: Info Prasowe - AMD