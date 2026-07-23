Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje nową serię Galaxy Z, najbardziej kompletną linię składanych smartfonów w historii Galaxy, stworzoną z myślą o udostępnieniu składanych urządzeń jeszcze szerszemu gronu użytkowników. Nowa seria obejmuje model Galaxy Z Fold8, wprowadzający zupełnie nową formę składanego urządzenia, zaprojektowaną z myślą o sposobie, w jaki użytkownicy odkrywają i poznają treści z użyciem urządzeń mobilnych. Linia obejmuje również model Galaxy Z Fold8 Ultra, który przenosi uznany standard Ultra do segmentu składanych smartfonów, zapewniając maksymalną produktywność oraz rozbudowane możliwości tworzenia treści na większej przestrzeni roboczej. Galaxy Z Flip8, najsmuklejszy model w historii serii, został stworzony z myślą o wyrażaniu siebie oraz szybkiej interakcji w ruchu. Nowa seria Galaxy Z, oparta na siedmiu generacjach innowacji w dziedzinie składanych urządzeń i wiedzy wynikającej z doświadczeń użytkowników, oferuje większy wybór niż kiedykolwiek wcześniej, zapewniając trzy różne rozwiązania zaprojektowane z myślą o odmiennych potrzebach.







Galaxy AI zostało zoptymalizowane pod kątem każdego z tych formatów urządzeń. W całej serii wszystkie podpowiedzi są bardziej praktyczne, a każde działanie przebiega w spójniejszy sposób. Wielozadaniowość jest łatwiejsza na większych ekranach modeli Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold8 Ultra, natomiast oparty na sztucznej inteligencji zewnętrzny ekran FlexWindow w modelu Galaxy Z Flip8 zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji i skrótów. Dzięki rozwiązaniom AI opracowanym we współpracy z partnerami takimi jak Gemini Intelligence, Galaxy oferuje użytkownikom jeszcze więcej sposobów na wykonywanie zadań w mniejszej liczbie kroków, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości, prywatności i pełnej kontroli użytkownika.



Zupełnie nowy Galaxy Z Fold8 – nowe doświadczenie korzystania z Galaxy Fold stworzone z myślą o codziennym zanurzeniu w treściach

Galaxy Z Fold8 został zaprojektowany na nowo z myślą o użytkownikach, którzy oczekują od składanego smartfona naturalnego sposobu korzystania z urządzenia w chwilach, gdy zwykła ciekawość przeradza się w głębsze odkrywanie. Galaxy Z Fold8 wprowadza nowy kształt i konstrukcję, która umożliwia płynne przechodzenie od szybkich interakcji na ekranie zewnętrznym do bardziej angażującego oglądania, czytania i grania na wyświetlaczu głównym. Dzięki intuicyjnym proporcjom wyświetlacza oraz długiemu czasowi pracy Galaxy Z Fold8 ułatwia pełne korzystanie z treści, historii i pomysłów, które są dla użytkowników najważniejsze.



Stworzony z myślą o odkrywaniu

Proporcje wyświetlaczy Galaxy Z Fold8 zostały zaprojektowane zgodnie z naturalnym sposobem konsumowania treści przez użytkowników w ciągu dnia. Dostosowując ekran do wyświetlanych treści, Galaxy Z Fold8 zapewnia bardziej wciągające wrażenia podczas przeglądania stron, oglądania treści, czytania i grania. Przy wadze zaledwie 201 g Galaxy Z Fold8 jest najlżejszym modelem Galaxy Z Fold w historii marki. Pomimo lekkiej konstrukcji urządzenie łączy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy z większą baterią o pojemności 4800 mAh, zapewniając płynne i responsywne działanie oraz energię pozwalającą jeszcze dłużej zanurzyć się w ulubionych treściach. Po złożeniu ekran zewnętrzny o proporcjach 10:165zapewnia znajome i wygodne środowisko do czynności, po które użytkownicy sięgają najczęściej, takich jak wysyłanie wiadomości, przeglądanie mediów społecznościowych, przeglądanie internetu czy oglądanie krótkich materiałów wideo.



Po rozłożeniu ekran główny o proporcjach 4:3 tworzy większą przestrzeń roboczą, która pozwala jeszcze bardziej zanurzyć się w grach i filmach. Po obróceniu urządzenia te same proporcje ekranu doskonale sprawdzają się podczas czytania, zapewniając wygodniejszy sposób przeglądania artykułów, e-booków i dłuższych treści bez potrzeby noszenia dodatkowego urządzenia. Wszystkie te proporcje zostały zaprojektowane zgodnie z naturalnym sposobem korzystania z treści przez użytkowników, dzięki czemu Galaxy Z Fold8 zapewnia bardziej immersyjne doświadczenia zarówno podczas szybkiego sprawdzania informacji, jak i dłuższych sesji.



Wyświetlacz zaprojektowany od podstaw

W całej nowej serii Galaxy Z zaawansowane technologie wyświetlaczy Samsung stanowią fundament bardziej dopracowanego doświadczenia korzystania ze składanych urządzeń, umożliwiając osiągnięcie smuklejszej konstrukcji, większej trwałości oraz płynniejszego wyświetlania obrazu. Nowa technologia Samsung Flex Titanium wykorzystuje opartą na tytanie konstrukcję wyświetlacza, zaprojektowaną tak, aby składane urządzenia były smuklejsze przy zachowaniu ich trwałości. Dzięki połączeniu folii ze stopu tytanu z udoskonaloną płytą tytanową, Flex Titanium wzmacnia konstrukcję podtrzymującą wyświetlacz, pomaga pochłaniać nacisk i uderzenia oraz zmniejsza widoczność zagięcia wraz z upływem czasu. Rozwiązanie to udoskonala również sposób otwierania urządzenia, optymalizując działanie zawiasu, napięcie wyświetlacza oraz siłę magnesów, dzięki czemu rozkładanie urządzenia jest płynniejsze, lżejsze i bardziej naturalne. Dzięki jasności sięgającej 3000 nitów, technologii Vision Booster oraz powłoce ograniczającej odbicia ekran główny pozostaje wyraźny i dobrze widoczny nawet na zewnątrz.



Wszechstronny aparat zapewniający wysoką jakość obrazu

Galaxy Z Fold8 został zaprojektowany tak, aby ułatwiać użytkownikom uwiecznianie i udostępnianie chwil, które przyciągają ich uwagę. Niezależnie od tego, czy fotografowany jest rozległy krajobraz, zdjęcie grupowe czy spontaniczny moment w ruchu, Galaxy Z Fold8 sprawia, że wykonywanie, edytowanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów staje się prostsze. Dwa aparaty o rozdzielczości 50 MP zapewniają niezmiennie wysoką szczegółowość przy ujęciach zarówno szerokokątnych, jak i ultraszerokokątnych, pomagając zachować wysoką jakość obrazu w różnych scenach i warunkach fotografowania. Funkcja Dual Recording umożliwia użytkownikom jednoczesne nagrywanie obu stron wydarzenia, z jednoczesnym podglądem własnego kadru na ekranie zewnętrznym, dzięki czemu łatwiej uchwycić reakcje i wspólne chwile. Funkcja My FanCam automatycznie śledzi wybrany obiekt i dostosowuje kadr do preferowanych proporcji obrazu, przekształcając dynamiczne sceny w materiały gotowe do publikacji w mediach społecznościowych przy znacznie mniejszym nakładzie pracy związanej z edycją.



Galaxy Z Fold8 Ultra – składany smartfon klasy ultra stworzony z myślą o maksymalnej produktywności

Standard Ultra wyznacza najwyższy poziom wydajności, możliwości i innowacyjności w rodzinie urządzeń Galaxy. W modelu Galaxy Z Fold8 Ultra standard ten został połączony z najbardziej zaawansowaną składaną konstrukcją marki Samsung. Duży, 8-calowy ekran główny zapewnia przestrzeń roboczą sprzyjającą pracy wielozadaniowej, a zaawansowany system aparatów oraz bateria o długim czasie pracy umożliwiają użytkownikom tworzenie treści przez cały dzień. Całość zamknięto w najcieńszej dotychczas konstrukcji Galaxy Z Fold – urządzenie ma zaledwie 4.1 mm grubości po rozłożeniu i waży 215 g, wyznaczając tym samym nowy standard produktywności w podróży.



Profesjonalne możliwości twórcze dzięki systemowi aparatów klasy Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu twórcom większej swobody – od rejestrowania materiałów po ich edycję – dzięki systemowi aparatów klasy Ultra oraz narzędziom kreatywnym, które ułatwiają tworzenie wysokiej jakości treści na jednym urządzeniu. Główny aparat o rozdzielczości 200 MP wykonuje bogate w szczegóły zdjęcia o jeszcze większej wyrazistości, a dzięki obsłudze technologii High Dynamic Range (HDR) w trybie 200 MP zapewnia teraz bardziej realistyczne odwzorowanie obrazu.



Nowy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 MP oferuje większą szczegółowość i wyrazistość szerokich ujęć oraz zdjęć makro, zapewniając użytkownikom większą swobodę podczas fotografowania krajobrazów, wnętrz, zdjęć grupowych i zbliżeń. Udoskonalona funkcja Nightography sprawia, że zdjęcia i filmy wykonywane przy słabym oświetleniu są jaśniejsze i wyraźniejsze, dzięki czemu użytkownicy mogą uchwycić wyjątkowe chwile nawet w trudnych warunkach. Z myślą o bardziej zaawansowanych twórcach nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K z wykorzystaniem nowego kodeka APV zapewnia większą elastyczność oraz wyższą jakość podczas edycji i produkcji materiałów, natomiast funkcja Cine LUT umożliwia uzyskanie kinowej kolorystyki i precyzyjną kontrolę tonalną bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.



Wydajność, bateria i chłodzenie stworzone z myślą o produktywności przez cały dzień

Galaxy Z Fold8 Ultra został zaprojektowany tak, aby zachowywać szybkość, płynność działania i niezawodność nawet podczas najbardziej wymagających zadań: od intensywnej pracy wielozadaniowej i tworzenia treści po procesy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Sercem modelu Galaxy Z Fold8 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, który zapewnia wydajność niezbędną do płynnego przełączania się między aplikacjami, pracy na większym ekranie oraz sprawnej realizacji wymagających zadań.



Większa bateria o pojemności 5000 mAh pozwala użytkownikom dłużej zachować produktywność, zapewniając energię na cały dzień pracy, tworzenia treści i rozrywki w smuklejszej konstrukcji składanego urządzenia. Galaxy Z Fold8 Ultra wykorzystuje nową dwutorową architekturę ładowania w połączeniu z szybkim ładowaniem o mocy 45 W, która pozwala efektywniej rozprowadzać energię w całym systemie akumulatora, zapewniając szybsze, stabilniejsze i bardziej niezawodne ładowanie przez cały dzień. Galaxy Z Fold8 Ultra wykorzystuje powiększoną grafitową strukturę chłodzącą zaprojektowaną z myślą o skuteczniejszym przewodzeniu ciepła, dzięki czemu efektywniej odprowadza ciepło i utrzymuje wysoką responsywność urządzenia podczas wymagających zadań.



Galaxy Z Flip8 – najsmuklejszy i najbardziej ekspresyjny Flip z Galaxy AI

Galaxy Z Flip8 został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy chcą, aby ich smartfon był równie dynamiczny jak oni sami. Model Galaxy Z Flip8, zaprojektowany z myślą o szybkich interakcjach, wyrażaniu siebie oraz funkcjach opartych na AI, przenosi możliwości Galaxy AI do codziennych sytuacji dzięki przeprojektowanemu ekranowi FlexWindow i charakterystycznej, składanej konstrukcji Flip. Przy wadze zaledwie 180 g i grubości tylko 6.1 mm jest to najsmuklejszy i najlżejszy model Flip w historii marki.



Inteligentniejszy i bardziej intuicyjny ekran FlexWindow

Galaxy Z Flip8 na nowo definiuje ekran FlexWindow jako codzienny interfejs oparty na natywnej AI, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do informacji, funkcji i pomocy dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne. Nowy ekran FlexWindow wyświetla aplikacje, podpowiedzi i działania bezpośrednio na ekranie zewnętrznym, umożliwiając szybszy dostęp do informacji, funkcji wykorzystujących AI oraz zadań realizowanych między aplikacjami. Funkcja Now Brief dostępna na ekranie głównym FlexWindow dostarcza aktualnych informacji i podpowiada kolejne działania, pomagając użytkownikom płynnie przechodzić od szybkiego przeglądu informacji do działania we właściwym momencie. Galaxy Z Flip8 ułatwia również korzystanie z automatyzacji oferowanych przez Gemini Intelligence z poziomu ekranu FlexWindow10, umożliwiając wykonywanie powiązanych działań za pomocą przycisku bocznego lub naturalnych poleceń głosowych.



FlexCam zapewnia jeszcze większe możliwości tworzenia kreatywnych selfie

Galaxy Z Flip8 rozwija charakterystyczne dla serii Flip możliwości fotograficzne, zamieniając codzienne chwile w bardziej kreatywne treści dzięki elastycznym kątom fotografowania, podglądowi na żywo oraz funkcjom dostępnym wyłącznie w urządzeniach składanych. Od fotografowania bez użycia rąk i podglądu w czasie rzeczywistym po nagrywanie selfie z wykorzystaniem ekranu zewnętrznego oraz lustrzane selfie charakterystyczne dla serii Flip – Galaxy Z Flip8 ułatwia tworzenie, sprawdzanie i udostępnianie dopracowanych materiałów bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.



Aparat o rozdzielczości 50 MP wyposażony w ProVisual Engine zapewnia najbardziej zaawansowane możliwości wykonywania selfie w historii serii Galaxy Z Flip, umożliwiając użytkownikom tworzenie szczegółowych portretów i codziennych zdjęć z naturalnym odwzorowaniem odcieni skóry, efektownym rozmyciem tła oraz wysoką szczegółowością.

- Tryb Flex ułatwia fotografowanie bez użycia rąk pod różnymi kątami, natomiast Camcorder Grip z przełącznikiem Zoom Rocker zapewnia wygodniejszy i stabilniejszy chwyt podczas nagrywania dynamicznych ujęć w ruchu.

- Funkcja Duża Stabilność (Super Steady), teraz wyposażona również w opcję Blokada pozioma (Horizontal Lock), pomaga uzyskać płynne i stabilne ujęcia zarówno podczas nagrywania dynamicznych scen, jak i selfie w ruchu.

- Funkcja FlipShot umożliwia użytkownikom personalizację ekranu FlexWindow i wykonywanie bardziej kreatywnych lustrzanych selfie, natomiast Mirror View wyświetla realistyczny obraz przypominający lustro, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko sprawdzić swój wygląd przed wykonaniem zdjęcia lub wyjściem z domu.



Nowa generacja funkcji AI zoptymalizowanych pod kątem składanych urządzeń

Smartfon jest najbardziej osobistym urządzeniem, z którego korzystają użytkownicy, dlatego stał się głównym punktem interakcji ze sztuczną inteligencją, a nowa seria Galaxy Z wyznacza kierunek rozwoju kolejnej generacji mobilnych rozwiązań AI. Galaxy AI działa teraz w większej liczbie aplikacji i usług, oferując funkcje zoptymalizowane pod kątem składanych urządzeń. Rozumiejąc potrzeby użytkowników i pomagając przekładać informacje na konkretne działania, Galaxy AI staje się bardziej spersonalizowanym, proaktywnym i użytecznym towarzyszem każdego dnia.

- Funkcja Now Brief dostarcza spersonalizowanych informacji dopasowanych do codziennych nawyków, zainteresowań i potrzeb użytkownika dzięki rozszerzonym scenariuszom działania, konfigurowalnym kartom podsumowań oraz spersonalizowanym rekomendacjom. Funkcja dostarcza teraz również informacji dotyczących bezpieczeństwa i prywatności, pomagając użytkownikom na bieżąco monitorować potencjalne zagrożenia oraz zalecane działania ochronne.

- Funkcja Now Nudge pomaga przekuwać informacje w konkretne działania. Gdy podczas rozmowy zaczynają pojawiać się plany, AI może zaproponować odpowiednie kolejne kroki, takie jak sprawdzenie kalendarza, znalezienie miejsca czy zapisanie lokalizacji. Na składanych urządzeniach użytkownicy mogą kontynuować rozmowę równolegle z wykonywaniem tych działań na większym ekranie.

- Gemini Intelligence pomaga szybciej przechodzić od zapytania do rezultatu. Użytkownicy mogą po prostu opisać swoje potrzeby lub dodać kontekst w postaci obrazu albo zawartości ekranu. Automatyzacja aplikacji może teraz działać w ponad 40 obsługiwanych aplikacjach i usługach, umożliwiając wykonywanie zadań – od wyszukiwania biletów po znajdowanie pobliskich restauracji i dokonywanie rezerwacji. Dzięki Gemini Notebook użytkownicy mogą gromadzić notatki, obrazy, nagrania, pliki i dokumenty w jednej trwałej przestrzeni roboczej, aby zbierać, organizować i rozwijać swoje pomysły. Obsługa funkcji przeciągnij i upuść w trybie Widok Podzielonego Ekranu sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej intuicyjna, umożliwiając łatwe dodawanie wielu plików i obrazów oraz przekształcanie ich zawartości w omówienia audio, infografiki, raporty, podsumowania spotkań, podsumowania wizualne, dokumenty i wiele innych materiałów.

Funkcje AI stają się jeszcze bardziej spójne i kontekstowe, gdy smartfony z nowej serii Galaxy Z połączone są z Galaxy Watch Ultra2, serią Galaxy Watch9, a nawet nadchodzącymi okularami Intelligent Eyewear. Od wskazówek dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia po codzienne rutyny i działania realizowane między urządzeniami, Galaxy AI pomaga użytkownikom płynniej korzystać z różnych urządzeń, zapewniając spersonalizowane wsparcie we właściwym momencie przez cały dzień.



Wszystkie te rozwiązania pokazują, że Galaxy AI staje się coraz bardziej zaawansowanym i proaktywnym asystentem, pomagając użytkownikom osiągać więcej przy mniejszym wysiłku. Składana konstrukcja urządzeń z całej serii sprawia, że korzystanie z tych funkcji jest jeszcze wygodniejsze przez cały dzień.



Bezpieczeństwo i prywatność wbudowane w każdy element działania

W miarę jak AI staje się coraz bardziej osobista, zaufanie pozostaje kluczowym fundamentem całego doświadczenia. Użytkownicy chcą wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane, rozumieć działania podejmowane przez AI w ich imieniu oraz zachować kontrolę nad ustawieniami wpływającymi na sposób działania tych funkcji. W nowej serii Galaxy Z Samsung od samego początku buduje zaufanie do urządzenia, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych, a jednocześnie przejrzystość, możliwość wyboru i kontrolę nad sposobem wykorzystywania informacji użytkownika.



Samsung Knox chroni każde urządzenie Galaxy już od poziomu układu scalonego, wykorzystując wielowarstwowy system zabezpieczeń obejmujący personalizację realizowaną na urządzeniu, przetwarzanie danych w chmurze kontrolowane przez użytkownika, jak również zabezpieczenia przyszłości takie jak ochrona całego ekosystemu za pomocą Samsung Knox Matrix. W przypadku AI wbudowanej w urządzenie Personal Data Engine (PDE) umożliwia dostosowane do kontekstu spersonalizowanie interakcji z AI. Aby chronić PDE, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) tworzy szyfrowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji, podczas gdy Knox Vault dodaje odporną na manipulacje fizyczną warstwę ochrony dla poufnych danych. Te zabezpieczenia na poziomie systemu współpracują z ustawieniami Advanced Intelligence i funkcją Personal Data Intelligence, pomagając użytkownikom kontrolować sposób, w jaki funkcje AI zarządzają danymi osobowymi i je wykorzystują.



Interfejs One UI 9.0 wprowadza również nowy panel AI Assistant Activity, który zapewnia użytkownikom scentralizowany podgląd automatycznych działań wykonywanych przez AI. Zamiast sprawdzać wiele aplikacji i usług użytkownicy mogą przejrzeć wszystkie działania AI w jednym miejscu oraz przejść bezpośrednio do odpowiedniego agenta[21], aby uzyskać dodatkowe informacje i zmienić ustawienia. Seria Galaxy Z8 oferuje również udoskonalone alerty prywatności, które proaktywnie informują również o potencjalnych zagrożeniach, w tym o niepotrzebnych próbach uzyskania uprawnień działających w tle, pomagając użytkownikom reagować, zanim zagrożenia staną się trudniejsze do wykrycia.



Aktualizacje te rozwijają istniejący pakiet funkcji bezpieczeństwa i ochrony prywatności Galaxy, obejmujący Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing, Secure Wi-Fi i wiele innych rozwiązań. Wszystkie te rozwiązania łącznie pomagają użytkownikom odgrywać bardziej aktywną rolę w zarządzaniu danymi osobowymi i działaniem AI, zapewniając przejrzystość, większą swobodę wyboru i silniejsze zabezpieczenia, dzięki czemu coraz bardziej osobiste doświadczenia z AI pozostają oparte na zaufaniu.



Pierwsze kroki z nową serią Galaxy Z

Modele Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 są dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach od dziś. Wszystkie modele są dostępne w kolorach grafitowym i białym, a ponadto Galaxy Z Fold8 Ultra jest dostępny w kolorze fioletowym, Galaxy Z Fold8 w kolorze lawendowym, a Galaxy Z Flip8 w kolorze różowym. Ekskluzywna zielona wersja kolorystyczna w przypadku każdego z modeli jest dostępna wyłącznie w sprzedaży online na samsung.pl.



Nowa seria Galaxy Z przybliża użytkownikom korzyści płynące z zaawansowanej sztucznej inteligencji w codziennym życiu, oferując sześciomiesięczny bezpłatny okres próbny Google AI Pro, obejmujący 5 TB przestrzeni w chmurze – usługi o wartości 587 PLN. Dzięki rozszerzonemu dostępowi do najbardziej zaawansowanych modeli AI Google użytkownicy mogą zwiększać swoją produktywność i kreatywność na składanym ekranie zawsze, gdy tego potrzebują.



Przejście na Galaxy jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki jeszcze płynniejszemu procesowi przenoszenia danych z szerszej gamy urządzeń. Dzięki zaktualizowanej aplikacji Smart Switch użytkownicy systemu iOS mogą zeskanować kod QR na swoim obecnym urządzeniu i bezprzewodowo przenieść dane bez konieczności pobierania dodatkowych aplikacji. Smart Switch umożliwia również przenoszenie dodatkowych rodzajów danych, w tym haseł i kluczy dostępu, historii połączeń, ustawień ułatwień dostępu, danych eSIM i wielu innych, skracając czas potrzebny na skonfigurowanie nowego urządzenia. A dzięki nowej zgodności funkcji Quick Share z AirDrop udostępnianie plików między urządzeniami z systemem iOS a urządzeniami Galaxy przebiega teraz płynnie w obu kierunkach.



Aby zapewnić użytkownikom spokój po zmianie urządzenia na nowe, Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę obejmującą szybkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku przypadkowych zdarzeń, rozszerzoną ochronę gwarancyjną oraz wsparcie certyfikowanych ekspertów zarówno w kraju, jak i za granicą, ułatwiając zachowanie ochrony niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ich życie. Klienci, którzy kupią nowy składany smartfon Galaxy na stronie Samsung.com i wykupią miesięczny plan Samsung Care+, otrzymają pierwsze trzy miesiące ochrony bez dodatkowych opłat. Wraz z One UI 9 nowe centrum ustawień Warranty and care ułatwia również przystąpienie do programu Samsung Care+, dostęp do niego i zarządzanie nim, zapewniając jednocześnie dostęp do Samsung Care+ oferuje informacji o gwarancji, funkcji autodiagnostyki, zgłoszeń napraw oraz zdalnego wsparcia – wszystko z jednego wygodnego miejsca na urządzeniu.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG