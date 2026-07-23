BenQ Creative Pro PD2732U

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ ogłosiło dziś powstanie BenQ Creative Pro – nowej marki stworzonej z myślą o profesjonalnych twórcach, którzy potrzebują niezawodnych monitorów. Portfolio otwiera model PD2732U, 27 calowy profesjonalny monitor 4K zaprojektowany dla cyfrowych środowisk projektowych. Jako model flagowy, PD2732U tworzy podstawę dla zweryfikowanej wierności kolorów, łącząc dokładność dwóch palet barw, kalibrowaną jednolitość obrazu oraz integrację procesu tworzenia tak, aby efekty końcowe zawsze odpowiadały zamysłowi twórcy. PD2732U został zaprojektowany dla twórców pracujących w cyfrowych, wideo i drukarskich procesach produkcyjnych, gdzie decyzje kolorystyczne muszą pozostać jednolite od ekranu aż po efekt finalny. Monitor zapewnia pokrycie 99% palety Adobe RGB, 99% DCI-P3 oraz 100% sRGB, umożliwiając projektantom ocenę materiałów przeznaczonych do sieci, wideo i druku w jednym, wiarygodnym środowisku kolorystycznym.







Szeroka paleta Adobe RGB zapewnia dokładniejsze odwzorowanie kolorów istotnych dla druku, wspierając pracę w fotografii, publikacjach i produkcji CMYK. Każdy egzemplarz jest fabrycznie kalibrowany, a raport z kalibracji, potwierdzający średnią wartość Delta E poniżej 2 dołączany jest monitora. Gwarantując zweryfikowaną dokładność kolorów od pierwszego uruchomienia. Połączenie szerokiej palety barw z kalibrowaną dokładnością pozwala projektantom podejmować pewne decyzje kolorystyczne dla różnych mediów korzystając z jednego, wiarygodnego monitora referencyjnego.



Jednolitość zapewniająca spójną jakość kolorów dzięki technologii BenQ AQCOLOR

Fundamentem jakości kolorów BenQ Creative Pro jest technologia AQCOLOR – autorska platforma zarządzania kolorem BenQ, oparta na zasadach jednolitości, spójności i dokładności. AQCOLOR integruje zaawansowane procesy kalibracji oraz rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić niezawodną jakość kolorów na całej powierzchni ekranu. Minimalizuje odchylenia kolorystyczne dzięki zaawansowanej korekcie jednolitości od rogu do rogu oraz utrzymując spójną jasność i odwzorowanie kolorów na całym ekranie. AQCOLOR pomaga profesjonalnym twórcom oglądać swoją pracę z pewnością, oceniać kolory w sposób spójny na całym ekranie oraz zachować dokładność między ekranem a finalnym materiałem, ograniczając kosztowne poprawki.



Certyfikowana dokładność kolorów dla profesjonalistów

PD2732U posiada certyfikaty Calman Verified oraz Pantone Validated, w tym Pantone SkinTone Validation, potwierdzające zgodność z uznanymi standardami branżowymi w zakresie dokładności i wierności odwzorowania kolorów. Te niezależne certyfikaty czynią z BenQ Creative Pro zaufany punkt odniesienia w zakresie profesjonalnej dokładności kolorów, dając projektantom i twórcom całkowitą pewność spójnych rezultatów – od codziennej pracy kreatywnej aż po materiały końcowe.



Zoptymalizowany pod nowoczesne środowiska pracy kreatywnej

Jako część serii PD – uznanej profesjonalnej linii kolorystycznej BenQ dla projektantów – PD2732U bezproblemowo integruje się z nowoczesnymi stanowiskami roboczymi dzięki złączu Thunderbolt, umożliwiającemu przesyłanie obrazu, danych i zasilania jednym kablem, funkcji daisy-chain pozwalającej na stanowiska z wieloma monitorami oraz wbudowanej funkcji KVM, dzięki której użytkownik może obsługiwać wiele systemów z poziomu jednego zestawu klawiatura-mysz. PD2732U oferuje również pełną zgodność z komputerami Mac, w tym tryb M-book Mode, eliminujący różnice między wyświetlaczami Mac a monitorem, funkcję iDevice Color Sync, zapewniającą dokładny podgląd materiałów z iPhone’a i iPada, oraz iKeyboard Control, umożliwiającą regulację jasności i głośności bezpośrednio z klawiatury Mac.



Wraz z wprowadzeniem marki BenQ Creative Pro oraz modelu PD2732U, BenQ kontynuuje swoją misję wspierania profesjonalnych twórców monitorami zaprojektowanymi z myślą o niezawodnych kolorach, spójnej jakości i wierności na każdym etapie procesu twórczego.



PD2732U dostępny będzie w Polsce w sierpniu 2026 roku w sugerowanej cenie detalicznej producenta 3100 zPLN. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.





















źródło: Info Prasowe - BENQ