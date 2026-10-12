AMD Helion - otwarty projekt infrastruktury rackowej dla agentic AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

dziś, podczas OCP Summit 2026 firma AMD zaprezentowała AMD Helion – otwarty projekt infrastruktury rackowej zaprojektowanej z myślą o wdrożeniach agentic AI. Rozwiązanie bazuje na specyfikacji Open Compute Project (OCP) i pozwala partnerom oraz klientom dobierać konfiguracje CPU i GPU do konkretnych obciążeń AI. Helion obsługuje zarówno konfiguracje wyłącznie z procesorami AMD EPYC 6. generacji, przeznaczone do hiperskalerów, jak i takie łączące procesory EPYC z akceleratorami AMD Instinct MI350P. W wariancie bazującym wyłącznie na CPU pojedyncza szafa może oferować nawet 32 768 rdzeni. Architektura wspiera otwarte oprogramowanie oraz konfiguracje chłodzone powietrzem lub cieczą.







Dodatkowo specyfikacja AMD Helion zostanie udostępniona społeczności OCP, co powinno ułatwić rozwój i dostosowanie rozwiązań przez partnerów ekosystemu. Nowość wspiera również zintegrowany mechanizm kierowania zapytań AI, który może rozdzielać obciążenia między różne modele, w tym modele otwarte i komercyjne.



Wsparcie dla inicjatywy zadeklarowali m.in. Cisco, Dell Technologies, HPE, Lenovo, QCT, Supermicro, Wiwynn oraz Hon Hai (Foxconn). Pierwsze systemy tych firm mają być dostępne już w listopadzie 2026 r.









źródło: Info Prasowe - AMD