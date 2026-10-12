CORSAIR HS80 v2 MAX WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś wprowadzenie gamingowego zestawu słuchawkowego HS80 v2 MAX WIRELESS – nowego, zaawansowanego modelu z serii HS80. Ulepszone 50-milimetrowe przetworniki z laminatem nienewtonowskim wyraźnie oddają każdy krok i dźwięk przeładowania, a mikrofon klasy transmisyjnej z kapsułą 10 mm rejestruje każdy komunikat. Jednoczesna łączność bezprzewodowa 2,4 GHz i Bluetooth oraz do 110 godzin pracy na baterii pozwalają graczom rywalizacyjnym pozostać w grze. Ulepszone 50-milimetrowe przetworniki z membraną z laminatu nienewtonowskiego w modelu HS80 v2 MAX WIRELESS pomagają ograniczyć niepożądane drgania, pozwalając membranie szybko się ustabilizować i zachować wyrazistość nawet cichszych detali, gdy akcja nabiera tempa. Rezultat to potężny bas, wyraziste wysokie tony i bogaty dźwięk w pełnym zakresie, który ułatwia wychwycenie istotnych sygnałów.







Na PC przestrzenny dźwięk Dolby Atmos idzie o krok dalej, precyzyjnie umieszczając każdy dźwięk w trójwymiarowej przestrzeni. Słyszysz kroki nad sobą, odgłos przeładowania za sobą i odgłosy strzałów po lewej stronie. Bycie słyszanym jest równie ważne jak słuchanie. Kapsuła mikrofonowa 10 mm o jakości transmisyjnej w HS80 v2 MAX WIRELESS zapewnia wyraźną, naturalnie brzmiącą komunikację głosową, a wbudowany filtr pop pomaga ograniczyć głoski wybuchowe. Przechyl mikrofon, aby natychmiast go wyciszyć. Na komputerach z kompatybilną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX oparta na AI funkcja poprawy dźwięku mikrofonu NVIDIA Broadcast pomaga ograniczyć odgłosy klawiatury, szum wentylatorów i dźwięki otoczenia, zapewniając wyraźny głos i pozwalając drużynie skupić się na Twoich komunikatach.



Zachowaj komfort podczas każdej sesji dzięki miękkim poduszkom nauszników z pianki zapamiętującej kształt, pokrytym przewiewnym materiałem, oraz regulowanemu pałąkowi zawieszonemu na elastycznej konstrukcji, który równomiernie rozkłada ciężar i ogranicza nacisk. Poduszki zachowują swój kształt podczas każdej sesji, zapewniając długotrwały komfort, a wytrzymała aluminiowa rama gwarantuje stabilność i wygodę zestawu ważącego 370 g.



Jednoczesne połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz i Bluetooth pozwala grać na jednym urządzeniu, odbierając połączenia lub strumieniując muzykę z drugiego. HS80 v2 MAX WIRELESS jest kompatybilny z komputerami PC i Mac, konsolami PlayStation, Nintendo Switch oraz urządzeniami mobilnymi. HS80 v2 MAX WIRELESS zapewnia do 110 godzin pracy na baterii w trybie bezprzewodowym 2,4 GHz lub do 130 godzin przez Bluetooth**. Gdy potrzebujesz szybko uzupełnić energię, 15 minut ładowania zapewnia dodatkowe sześć godzin działania. Sterowanie na nausznikach pozwala mieć najważniejsze funkcje zawsze pod ręką, w tym pokrętło regulacji głośności z przyciskiem wielofunkcyjnym, przycisk zasilania oraz dedykowany przycisk Bluetooth.



Oprogramowanie CORSAIR iCUE oddaje dźwięk i styl w ręce gracza. Włącz funkcje NVIDIA Broadcast, dostosuj ustawienia korektora, wczytuj fabrycznie dostrojone profile i dopasuj podświetlenie RGB zestawu słuchawkowego do reszty konfiguracji.



Dostępność, gwarancja i ceny

Gamingowy zestaw słuchawkowy CORSAIR HS80 v2 Max Wireless będzie dostępny od 8 października 2026 r. w sklepie internetowym CORSAIR oraz w globalnej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów w sugerowanej cenie 879 PLN. HS80 v2 MAX WIRELESS jest objęty dwuletnią gwarancją CORSAIR oraz wsparciem globalnej sieci obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.























źródło: Info Prasowe - CORSAIR