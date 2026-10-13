2026-10-13 12:50
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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realme przechodzi na ColorOS 17

Obrazek realme przechodzi na ColorOS 17

realme zmienia swoją nakładkę systemową realme UI na system ColorOS 17, oparty na Androidzie 17. Aktualizacja będzie udostępniana pod koniec października 2026 r., a jako pierwsze otrzymają ją smartfony realme GT 8 Pro, realme GT 7 Pro, realme 16 Pro i realme 16 Pro+. Ostatnią wersją dotychczasowego oprogramowania marki była realme UI 7.0. Nowy system powstał we współpracy z zespołem odpowiedzialnym za ColorOS. realme zapowiada, że zachowa w nim własne rozwiązania i charakter interfejsu, więc dla użytkowników będzie to kontynuacja, a nie całkowita zmiana.



Nakładka ColorOS 17 zapewnia sprawne działanie dzięki responsywnym interakcjom, niezwykle płynnym animacjom oraz inteligentnemu zarządzaniu zasobami, które pomaga utrzymać wydajność przez długi czas. Zastosowane w niej rozwiązania sztucznej inteligencji wykraczają poza zadawanie prostych pytań i otrzymywanie odpowiedzi, proaktywnie pomagając użytkownikom w porządkowaniu treści czy realizowaniu zadań, otwierając nowe możliwości tworzenia, nauki, zabawy i nawiązywania kontaktów.

Wprowadzanie systemu ColorOS 17 na urządzenia marki realme
Wprowadzanie aktualizacji ColorOS 17 na urządzenia marki realme na całym świecie rozpocznie się 29 października, a pierwsza partia obejmie modele realme GT 8 Pro, realme GT 7 Pro, realme 16 Pro oraz realme 16 Pro+. Oficjalna wersja będzie udostępniana etapami, a proces ten będzie stopniowo obejmował kolejne kwalifikujące się urządzenia marki realme. Dostępność i terminy mogą się różnić w zależności od rynku, regionu oraz modelu urządzenia. Wprowadzając ColorOS 17, realme konsekwentnie rozwija rozwiązania, które zapewniają użytkownikom bardziej intuicyjne, inteligentne i komfortowe korzystanie ze smartfona.



realme przechodzi na ColorOS 17

realme przechodzi na ColorOS 17

realme przechodzi na ColorOS 17

źródło: Info Prasowe - realmy
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