realme przechodzi na ColorOS 17

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zmienia swoją nakładkę systemową realme UI na system ColorOS 17, oparty na Androidzie 17. Aktualizacja będzie udostępniana pod koniec października 2026 r., a jako pierwsze otrzymają ją smartfony realme GT 8 Pro, realme GT 7 Pro, realme 16 Pro i realme 16 Pro+. Ostatnią wersją dotychczasowego oprogramowania marki była realme UI 7.0. Nowy system powstał we współpracy z zespołem odpowiedzialnym za ColorOS. realme zapowiada, że zachowa w nim własne rozwiązania i charakter interfejsu, więc dla użytkowników będzie to kontynuacja, a nie całkowita zmiana.







Nakładka ColorOS 17 zapewnia sprawne działanie dzięki responsywnym interakcjom, niezwykle płynnym animacjom oraz inteligentnemu zarządzaniu zasobami, które pomaga utrzymać wydajność przez długi czas. Zastosowane w niej rozwiązania sztucznej inteligencji wykraczają poza zadawanie prostych pytań i otrzymywanie odpowiedzi, proaktywnie pomagając użytkownikom w porządkowaniu treści czy realizowaniu zadań, otwierając nowe możliwości tworzenia, nauki, zabawy i nawiązywania kontaktów.



Wprowadzanie systemu ColorOS 17 na urządzenia marki realme

Wprowadzanie aktualizacji ColorOS 17 na urządzenia marki realme na całym świecie rozpocznie się 29 października, a pierwsza partia obejmie modele realme GT 8 Pro, realme GT 7 Pro, realme 16 Pro oraz realme 16 Pro+. Oficjalna wersja będzie udostępniana etapami, a proces ten będzie stopniowo obejmował kolejne kwalifikujące się urządzenia marki realme. Dostępność i terminy mogą się różnić w zależności od rynku, regionu oraz modelu urządzenia. Wprowadzając ColorOS 17, realme konsekwentnie rozwija rozwiązania, które zapewniają użytkownikom bardziej intuicyjne, inteligentne i komfortowe korzystanie ze smartfona.



















źródło: Info Prasowe - realmy