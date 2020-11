AMD Instinct MI100 i plany 3 generacji procesorów AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zaprezentowała dziś najszybszy akcelerator obliczeniowy do badań naukowych – AMD Instinct MI100. Jest to także pierwszy układ do serwerów z procesorami x86, który przebił barierę 10 TFLOPS w obliczeniach FP64. Oto kluczowe cechy i funkcje tego nowego akceleratora - Skonstruowano go w oparciu o całkowicie nową architekturę AMD CDNA, która oferuje wyjątkową wydajność i efektywność energetyczną. Oferuje 32 GB pamięci HBM2, która taktowana na poziomie 1.2 GHz zapewnia 1.23 TB/s przepustowości i tym samym pozwala wyeliminować przestoje wynikające z przenoszenia danych do i z pamięci.







- Oferuje aż 11.5 TFLOPS szczytowej mocy w obliczeniach FP64 i 23,1 TFLOPS szczytowej mocy w obliczeniach FP32.

- Wprowadza nową technologię Matrix Core, która zwiększa wydajność w pełnym spektrum operacji o jednej lub mieszanej precyzji, jak FP32, FP16, bFloat16, Int8 czy Int4.

- Obsługuje 2 generacji technologię AMD Infinity Fabric™, co przekłada się na 2-krotnie wyższą przepustowość I/O przez interfejs PCIe 4.0, czyli nawet 340 GB/s agregowanego ruchu na akcelerator z trzema łącznikami AMD Infinity Fabric. W serwerze MI100 może być skonfigurowane w dwóch w pełni połączonych zestawach z 4 akceleratorami każdy, co pozwala uzyskiwać nawet 552 GB/s przepustowości przy współdzieleniu danych.



Akceleratory AMD Instinct MI100 powinny być dostępne przed końcem roku w systemach wiodących partnerów OEM i ODM, w tym od firm: Dell, Gigabyte, HPE, Supermicro.



Ponadto, w ramach trwającej wirtualnej konferencji SuperComputing 2020 (SC20) firma AMD poinformowała, że wszystko jest na dobrej drodze do rozpoczęcia wolumenowych dostaw 3 generacji procesorów EPYC z rdzeniami „Zen 3” do wybranych klientów z sektora chmur i superkomputerów jeszcze w tym kwartale, czyli przed spodziewaną premierą tych produktów w 1 kwartale 2021 roku.

















Źródło: Info Prasowe / AMD