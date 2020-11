Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje MUSICSTATION – urządzenie, które łączy w sobie radio (FM, cyfrowe DAB+ oraz internetowe), odtwarzacz CD, oraz serwisy streamingowe (Spotify, Amazon Music). To wszystko zamknięte w kompaktowej obudowie z głośnikami o mocy aż 100 W. Teufel MUSICSTATION wypełni każde pomieszczenie wysokiej jakości dźwiękiem. Sześć przetworników wspiera technologia Dynamore Ultra, która odpowiada za szeroką panoramę stereo. Każdy z dwóch szerokopasmowych i niskotonowych głośników jest skierowany do przodu. Dwa pozostałe głośniki średniotonowe emitują dźwięk na boki.







W celu uzyskania optymalnego brzmienia, MUSICSTATION może być ustawiona w trzech różnych pozycjach: pionowo lub poziomo na przykład na stole lub bezpośrednio zawieszona na ścianie za pomocą uchwytu znajdującego się w zestawie.



Nowość od Teufel odtwarza radia FM lub cyfrowe DAB+. Dodatkowo daje dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata dzięki wbudowanemu modułowi WiFi. Miłośnicy fizycznych nośników docenią obecność napędu CD, natomiast technologia Bluetooth 5.0 z ACC i aptX pozwoli na bezprzewodowe połączenie np. ze smartfonem czy tabletem i odtwarzanie nagrań z takich serwisów jak Apple Music czy YouTube. Urządzenie umożliwia także korzystanie z popularnych serwisów streamingowych Spotify oraz Amazon Music. Na obudowie znajdują się również: port USB do odtwarzania nagrań z zewnętrznych nośników pamięci, wejście AUX In oraz złącze dla słuchawek i anteny. Wyświetlacz na froncie MUSICSTATION prezentuje aktualną godzinę, stację radiową lub tytuł odtwarzanego utworu. Playlisty i stacje radiowe wywołać można naciśnięciem jednego przycisku. W urządzeniu możliwe jest zapisanie nawet 30 ulubionych pozycji.



Obsługa MUSICSTATION możliwa jest nie tylko za pomocą przycisków na obudowie, ale również przez dołączonego do zestawu pilota lub za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją Teufel REMOTE dla systemów iOS oraz Android.

Teufel MUSICSTATION może również pełnić rolę budzika z opcją ustawienia dwóch alarmów. Dodatkowo, urządzenie można obsługiwać za pomocą komend wydawanych do asystenta głosowego Amazon Alexa.



Teufel MUSICSTATION dostępna jest na stronie teufelaudio.pl w cenie 2259 PLN, w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.





























Źródło: Info Prasowe / Teufel