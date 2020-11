HAMA Solid II - statyw do smartfona oraz aparatu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wykonujemy całą serię zdjęć, rejestrujemy dynamiczne długie ujęcia filmowe, ale szczególnie przy pracy z klasycznym aparatem po dłuższej chwili ramiona robią się ciężkie, a dłonie zaczynają drżeć. W efekcie fotografia jest rozmazana, a nagranie mocno odchodzi od naszej wymarzonej wizji – wszyscy znamy ten irytujący problem. Daje się on we znaki wyjątkowo mocno, gdy chcemy uwiecznić naszą aktywność sportową, chociażby tak popularne w erze pandemii ćwiczenia fizyczne w domu. Okazuje się on bardzo prosty do rozwiązania – wystarczy włączyć do akcji odpowiedni statyw stołowy, który będzie w tej sytuacji najlepszym pomocnikiem.







Jedną z takich propozycji jest statyw HAMA Solid II. Dzięki uniwersalnemu gwintowi 1/4“ (6.4 mm), umożliwia zamocowanie zarówno smartfona jak i aparatu fotograficznego. Kulowa głowica pozwala na doskonałe ustawienie aparatu do wykonywania zdjęć pionowo albo poziomo, tak jak to sobie zaplanowaliśmy. Solidne wykonanie przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów skręcanych w miejsce klejonych sprawia, że statyw stabilnie stoi na podłożu, pozwalając na długą oraz bezproblemową zabawę. Zdjęcia można wykonać pod rozmaitymi kątami i w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Dlatego ten sprzęt okaże się nie do zastąpienia dla każdego, kto lubi dawać znać znajomym na Facebooku, Instagramie, TikToku lub w innym mediach społecznościowym gdzie w danej chwili jest, jak spędza czas i jakie krajobrazy może akurat podziwiać. To również niezbędnik każdego influencera.



Nogi statywu mają czterostopniową możliwość rozłożenia. Reguluje się je za pomocą ruchomego mechanizmu – suwaka umieszczonego w wewnętrznej ich części. Dlatego możemy łatwo dopasować ich rozstaw do naszych potrzeb, by jak najbardziej precyzyjnie dostosować statyw do warunków otoczenia, także w przypadku nierównego podłoża. Dzięki rozszerzanym szczękom uchwytu urządzenie pasuje do smartfonów o szerokości od 5,9 do 9 cm. Sam uchwyt do telefonu jest podwójnie składany, co oznacza, że mechaniczne części statywu w trakcie transportu są zabezpieczone. Dodatkowo przed zarysowaniami chroni gumowe wykończenie rączki i gwintu.



Warto dodać, że gumowe stopki sprzętu pewnie trzymają się nawet śliskiego, mokrego lub nierównego podłoża. Producent pomyślał o zimnej stopce do zamocowania lampy LED i mikrofonu. Nie brak tu też aluminiowych wstawek, a plastik wzmocniono nylonem. Co więcej, całkowicie złożony statyw świetnie poradzi sobie w roli monopodu.



W skład całego zestawu wchodzi także wyzwalacz Bluetooth do aparatu smartfona. Zapewnia lepsze ustawienie ostrości i możliwość szybszego wykonywania fotografii, bez przejmowania się rozmyciem i innymi technicznymi niedoskonałościami. Zasięg wynosi do 10 m, co umożliwia odpowiednio szersze i ciekawsze kadrowanie. Przy jego użyciu idealne selfie albo zdjęcie pod nietypowym kątem nie będzie stanowić wyzwania. Tak samo jak uwiecznienie imprezy czy innego spotkania towarzyskiego.



Uchwyt do zamocowania na rękę nie pozwoli nam go zgubić i sprawia, że obsługa zdalnego wyzwalacza jest wyjątkowo wygodna. Można go schować do uchwytu w zimnej stopce statywu. W każdej chwili da się go też wyłączyć, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu, gdy będzie ściśnięty w torbie czy plecaku razem z innymi przedmiotami. Kompaktowe wymiary (wysokość 18-21 cm, waga 270 g) i poręczność statywu stanowią wręcz zaproszenie do zabrania go ze sobą na wycieczkę plenerową, w podróż lub na urlop.



Statyw stołowy HAMA Solid II z wyzwalaczem działającym poprzez Bluetooth oferowany jest w cenie 129 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama