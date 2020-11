Premiera Cooler Master Pi Case 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Cooler Master Pi Case 40 to obudowa premium przygotowana dla Raspberry Pi 4. Powstała ona w ramach akcji crowdfundingowej, gdzie uzbieranie kwoty potrzebnej na wystartowanie projektu zajęło mniej niż godzinę. Konstrukcja wykonana z aluminium, TPU i tworzyw sztucznych ma skutecznie chronić miniaturowy PC podczas przemieszczania się zarówno przed czynnikami zewnętrznymi, jak i zachlapaniem czy kurzem. Obudowa Cooler Master Pi Case 40 posiada aluminiowy rdzeń, który wedle założeń ma pełnić funkcję dużego, pasywnego radiatora. Dzięki niemu „malinka” powinna pracować z pełną prędkością bez konieczności stosowania aktywnego chłodzenia.







Co więcej, skuteczność rozwiązania ma być na tyle duża, że użytkownicy mogą pokusić się o eksperymenty z taktowaniami. A te z kolei ułatwia narzędzie Pi Tool stworzone przez producenta.



Użytkownicy mogą pobrać je bezpośrednio z GitHuba firmy Cooler Master. Pozwala ono na zmianę mapowania przycisku zasilania, który wyprowadzono na obudowie. Domyślnie pozwala on na włączanie i wyłączanie Raspberry bez potrzeby odpinania przewodu zasilającego, jednak łatwo można przypisać mu inne funkcje. Pi Tool daje także dostęp do przygotowanych przez producenta profili OC, które zostały przetestowane z obudową Pi Case 40.



Oprogramowanie posiada także dedykowaną sekcję do monitoringu statusu i wydajności systemu. Wyświetlane są: temperatura rdzenia, jego częstotliwość, ilość zajętej pamięci RAM i aktualne obciążenie miniaturowego komputera. Jeśli jednak komuś brakuje jakiejś funkcji, nic straconego. Producent zachęca fanów do wspólnego rozwoju narzędzia i zakładania wątków z sugestiami usprawnień i poprawek.



Obudowa Cooler Master Pi Case 40 jest dostarczana wraz z dwoma termopadami, kluczem imbusowym, kątowym adapterem GPIO dającym dostęp do portów poprzez szczelinę na ściance i czterema modułowymi uchwytami montażowymi VESA. Te ostatnie pozwalają na przytwierdzenie malinki na przykład do tylnej części obudowy monitora.



Obudowa Cooler Master Pi Case 40 trafi do sprzedaży jeszcze w listopadzie. Jej cena wyniesie około 110 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Entrymedia