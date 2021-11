AMD Instinct MI200, Milan-X, Genoa, Bergamo, Meta, Frontier i inne...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj w trakcie AMD Accelerated Data Center Premiere firma AMD przedstawiła szereg przełomowych technologii, nakreśliła ambitne plany oraz potwierdziła rosnące znaczenie swoich produktów i technologii w obszarze centrów danych. Należą do nich w szczególności najszybsze i najbardziej zaawansowane na świecie akceleratory do superkomputerów i sztucznej inteligencji:

- Akceleratory AMD Instinct serii MI200 to skonstruowane w oparciu o architekturę AMD CDNA 2 procesory graficzne, które wykorzystują innowacyjną technologię produkcyjną i są pierwszymi w branży wieloukładowymi akceleratorami graficznymi.







- AMD Instinct MI250X zapewnia 4,9-krotnie wyższą wydajność niż konkurencyjne akceleratory w obliczeniach podwójnej precyzji (FP64) i przekracza poziom 380 TeraFLOPS szczytowej mocy w obliczeniach połowicznej precyzji (FP16) wykorzystywanej w sztucznej inteligencji.

- AMD Instinct MI250X jest już dostępny w ofercie HPE w ramach systemów HPE Cray EX Supercomputer. Pozostałe akceleratory AMD Instinct serii MI200 powinny w 1 kwartale 2022 roku pojawić się w ofertach firm takich jak ASUS, ATOS, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo, Penguin Computingand Supermicro.





Zaawansowana pamięć AMD 3D V-Cache podnosi wydajność nawet o 50%:

- Innowacyjna technologia trójwymiarowych chipletów – AMD 3D V-Cache zostanie zastosowana w 3 generacji procesorów AMD EPYC, co czyni je pierwszymi serwerowymi procesorami wyprodukowanym przy wykorzystaniu tego rozwiązania.

- 3 generacji procesory AMD EPYC z pamięcią AMD 3D V-Cache to najszybsze serwerowe procesory dla zadań z zakresu technicznych obliczeń – są nawet o 50% wydajniejsze w porównaniu do procesorów AMD EPYC serii 7003.

- Procesory te będą dostępne w pierwszym kwartale 2022 roku, a systemy z nimi powinni oferować Cisco, Dell Technologies, Lenovo, HPE i SuperMicro, a Microsoft Azure umożliwia już dziś testy wirtualnych maszyn na bazie procesorów AMD EPYC z pamięcią AMD 3D V-Cache.





Zapowiedź produktów na bazie architektury „Zen 4” – procesory o kodowych nazwach „Genoa” i „Bergamo”:

- Flagowy procesor AMD EPYC 4 generacji o kodowej nazwie „Genoa” powinien zostać najwydajniejszym procesorem na świecie w dziedzinie systemów komputerowych ogólnego przeznaczenia. Będzie wyposażony w nawet 96 wydajnych rdzeni „Zen 4” i będzie obsługiwał następnej generacji pamięć i interfejsy I/O. Produkcja i premiera „Genoa” przewidziana jest na 2022 rok.

- Firma AMD zapowiedziała też rdzeń „Zen 4c”, który zaprojektowano z myślą o natywnych zastosowaniach w chmurze obliczeniowej. Rdzenie te są programowo zgodne z „Zen 4” i zoptymalizowane do tworzenia konfiguracji o jeszcze większej liczbie rdzeni. Procesor „Bergamo” będzie wyposażony w nawet 128 rdzeni „Zen 4c” i będzie oferował te same funkcje programowe i ochronne, co „Genoa” oraz będzie kompatybilny z tym samym gniazdem. Dostawy „Bergamo” zaplanowane są na pierwszą połowę 2023 roku.





Ważne kontrakty:

- Firma AMD ogłosiła, że firma Meta, wcześniej Facebook, to najnowszy i kolejny duży gracz z sektora hiper-skalarnej chmury, który wykorzysta procesory AMD EPYC. Firmy AMD i Meta współpracowały, aby zdefiniować architekturę otwartego, 1-procesorowego serwera do stosowania w systemach chmurowych, który zaoferuje jak najlepszą wydajność i efektywność energetyczną w oparciu o 3 generacji procesory AMD EPYC.

- Firmy AMD i SAP ogłosiły pogłębienie partnerstwa w sferze testowania infrastruktury na bazie procesorów AMD EPYC w ramach chmury SAP S/4HANA.

- Akceleratory AMD Instinct MI200 i 3 generacji procesory AMD EPYC napędzają superkomputer Frontier, który zostanie uruchomiony w przyszłym roku i powinien zaoferować moc obliczeniową na poziomie 1,5 EksaFLOPS. Będzie to pierwszy superkomputer w Stanach Zjednoczonych, który przekroczy moc 1 EksaFLOPS.





Prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su powiedziała: „Jesteśmy w takim megacyklu wydajnej komputeryzacji, który wzmaga zapotrzebowanie na coraz więcej mocy obliczeniowej, aby napędzać kolejne usługi i urządzenia, które wpływają na każdy aspekt naszego życia. Budujemy istotną pozycję w sektorze centrów danych za sprawą naszego portfolio wiodących produktów, czego przykładem jest wykorzystanie procesorów AMD EPYC w infrastrukturze Meta czy też połączenia AMD EPYC i AMD Instinct w superkomputerze Frontier, który będzie pierwszym eksaskalarnym superkomputerem w Stanach Zjednoczonych. Ponadto zapowiedzieliśmy dziś szereg nowych produktów, które będą ugruntowywać tę pozycję dzięki innowacyjnej konstrukcji, wiodącej technologii składania 3D, procesowi 5 nm.”

























Źródło: Info Prasowe / AMD