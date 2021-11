Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 to karta, która ma wiele oferować, ale i sporo wymaga. W obudowie potrzebne są trzy sloty i 300 milimetrów wolnej przestrzeni. Do wykarmienia układu GA102 z 10240 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X potrzebny jest też mocny zasilacz. Minimum to 750 W i dwie 8-pinowe wtyczki PCIe. W zamian karta ma rewanżować się topowymi osiągami, potencjałem OC, stabilnością i kulturą pracy. Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 trafia do użytkownika fabrycznie podkręcona. Rdzeń w trybie boost ma osiągać 1710 MHz, a więc zauważalnie więcej niż modele referencyjne. Pamięć pracuje ze standardowym taktowaniem 19 Gbps, ale tutaj fani eksperymentów mają pole do popisu. Chłodzenie iChill X4 odbiera ciepło ze wszystkich kluczowych sekcji karty za pomocą ośmiu ciepłowodów, o łącznej długości blisko 1.9 metra.







Pokaźny radiator zapewnia powierzchnię wymiany cieplnej równą około 0.78 m kw., a stały dopływ chłodnego powietrza generują cztery wentylatory. Trzy z nich mają średnicę 90 milimetrów. Czwarty, odpowiedzialny za chłodzenie sekcji zasilania, to dodatkowa turbina o średnicy 45 milimetrów, którą można sprawować z poziomu przygotowanej przez producenta aplikacji.



Osoby, które zainstalują oprogramowanie TuneIT mogą monitorować parametry pracy, eksperymentować z taktowaniem, jak również dostosować ustawienia podświetlenia. Karta Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 oferuje programowalną iluminację RGB, którą można zsynchronizować z innymi komponentami. Na liście kompatybilnych systemów dostawców płyt głównych znalazły się m.in.: Aura Sync, Mystic Light i RGB Fusion.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 jest już dostępna w sklepach. Producent dokłada wszelkich starań, aby liczba oferowanych egzemplarzy była jak największa.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10240 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1710 MHz

• pamięć graficzna: 12 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 x 8-pin, zasilacz min. 750 W

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia