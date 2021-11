Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

MSI wprowadza na rynek nową gamingową płytę główną MEG Z690 UNIFY obsługującą najnowsze procesory Intel Core 12. generacji. Osiągnięcie pełnej wydajności procesora nie jest możliwe bez odpowiedniej płyty głównej, która zagwarantuje stabilność napięcia i dobre odprowadzanie ciepła, a także zapewni odpowiednio szybkie złącza do transferu danych. Inżynierowie MSI opracowując nową podstawę dla działania procesorów Intel 12. generacji sięgnęli po swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu ekstremalnie wydajnych płyt głównych oraz przetestowali niezliczoną ilość prototypów po to, aby stworzyć najlepszy projekt, który zaskoczy swoją niezawodnością nawet pod największym obciążeniem.







MSI MEG Z690 UNIFY jest wyposażone w gniazdo procesora Socket 1700. Aby zagwarantować stabilną pracę procesorowi Intel Adler Lake, na płycie zainstalowana jest sekcja zasilania z 19+2 fazami wspartymi 105A Power Stage. Podczas produkcji płyty głównej wykorzystuje się zaawansowany proces lutowania w technologii montażu powierzchniowego, który prawie całkowicie eliminuje ryzyko powstawania wad w połączeniach, co przekłada się na znaczne zmniejszenie występowania jakichkolwiek zakłóceń. Bezkompromisową wydajność zapewnia także możliwość zainstalowania najnowszej pamięci DDR5, która może zostać poddana overclockingowi do taktowania aż 6666 MHz.



Płyta główna MSI MEG Z690 UNIFY zawiera cały komplet najszybszych złączy. Dwa sloty Lightning Gen 5 PCI-E o przepustowości 128 GB/s pozwalają na zainstalowanie kart graficznych działających w układzie SLI lub CrossFire. Cztery złącza PCIe 4.0 x4 M.2 oraz jedno PCIe 3.0 x4 M.2 zapewnia możliwość podłączenia szybkich dysków półprzewodnikowych, a 10 portów USB pozwoli dołączyć do komputera wszelkie potrzebne urządzenia peryferyjne tj. klawiatury, myszki, kamery internetowe, czy drukarki. Łączność z siecią jest możliwa dzięki wbudowanej karcie 2.5G LAN, a także poprzez WiFi 6E.



Tworząc tak ekstremalną płytę główną nie pominięto kwestii jak najlepszego chłodzenia. Aluminiowe radiatory z podkładkami termicznymi 7W/mK połączone są specjalnie zaprojektowanym ciepłowodem. Całość gwarantuje odpowiednie odprowadzanie ciepła z sekcji zasilania. Złącza M.2 dla dysków chronione są osłonami Shield Frozr, które zapobiegają niekorzystnemu zjawisku throttlingu. Aluminiowy backplate z dedykowaną podkładką termiczną dodatkowo dba o to, aby płyta główna nigdy się nie przegrzewała.



Dbając o jak najlepsze chłodzenia całego komputera, warto też uwzględnić odpowiednie rozwiązanie dla samego procesora. Przy płycie MSI MEG Z690 UNIFY i nowym typie gniazda procesora najlepsze efekty daje zastosowanie chłodzenia cieczą MSI MEG CoreLiquid S360. Ten cooler o dużej chłodnicy w rozmiarze 360 mm, z autorskim systemem rozdzielnych dróg przepływu ciepła i trzema wentylatorami o średnicy 120 mm, posiada przy głowicy większą płytkę miedzianą zapewniającą najlepszy obszar styku z całym procesorem.



Płyta główna MSI MEG Z690 UNIFY dostępna jest w sugerowanej cenie 2179 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / MSI